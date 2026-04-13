ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно...
Краят на една епоха - опозиционната партия ТИСА спечели...
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове...
Трима задържани при акция на МВР срещу купуване на...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток...
Поскъпването на горивата: Пазарни механизми или помощи за бизнеса?

Алекс Христов от Алекс Христов
Цените на горивата у нас продължават да вървят нагоре. По последни данни на НАП средната цена за литър дизел у нас достига 1,78 евро – увеличение с 1 цент спрямо предходния ден и с 4 цента за последната седмица, бензинът запазва цената си от 1,48 евро за литър.

Шофьори не спират да усещат по джобовете си високите цени на горивата у нас.

"Имаме отражение като цяло. Надяваме се скоро да се оправят нещата."

"Да, ограничаване. Много са високи цените."

"Засега не сме намалили пътуванията, но в бъдеще може така да стане."

Според икономисти продължаващият конфликт задържа цените на петрола на международните пазари на високи нива.

Михаил Кръстев - икономист: "Независимо какво се опитват да правят институциите, които освобождават количества с цел поддържане на по-поносими цени, в крайна сметка 20% от световните доставки на петрол преминават през протока, който е затворен вече през две блокади. Това няма как да не се отрази на международните цени."

Кръстев заяви, че е необходимо да се търсят административни и данъчни облекчения, както и да се преразгледат лицензионните режими за компаниите, които внасят горива.

Михаил Кръстев - икономист: "Всяка намеса на правителството ще донесе по-висок инфлационен натиск, който после ще бъде плащан от същите тези хора, на които им се пускат 20 евро. Правителство трябва да потърси начин да повиши конкуренцията, да осигури повече наличности в страната и да остави пазарните механизми да функционират."

Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“ коментира в "Денят започва", че съществува риск помощите да доведат до двойно натоварване за гражданите.

Богомил Николов - Асоциация "Активни потребители": "Получаването на тези помощи трябва да бъде обвързано с условия, например да не се увеличава цената в някакви параметри. Защото иначе ние ще го платим два пъти - веднъж като клиенти, плащайки за по-високи цени, втори път като данъкоплатци."

От началото на конфликта до днес бензинът е поскъпнал с 0,25 цента, а дизелът с 0,51 цента.

#конфликтът в Иран #по-скъпи горива #войната в Близкия изток #помощи #бизнес #новини в Метрото

ТОП 24

Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
1
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
2
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
3
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
4
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно мнозинство в унгарския парламент
5
При преброени 45% от бюлетините: Партия ТИСА печели абсолютно...
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в 17.00 часа българско време
6
Войната в Близкия изток: САЩ ще затворят Ормузкия проток днес в...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
3
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
4
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
6
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...

Още от: Пазари

След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент
Чете се за: 01:47 мин.
Дизелът у нас достигна 1,78 евро за литър Дизелът у нас достигна 1,78 евро за литър
Чете се за: 00:15 мин.
Богомил Николов: Поскъпването се усеща най-силно при храните Богомил Николов: Поскъпването се усеща най-силно при храните
Чете се за: 03:27 мин.
Какви са прогнозите за движението на цените на горивата? Какви са прогнозите за движението на цените на горивата?
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
6729
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола
Чете се за: 03:10 мин.
По света
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Цените на горивата - дизелът е поскъпнал с един цент
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Задочна размяна на реплики между Доналд Тръмп и папа Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
По света
