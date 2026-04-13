Поскъпването на горивата: Пазарни механизми или помощи за бизнеса?

Цените на горивата у нас продължават да вървят нагоре. По последни данни на НАП средната цена за литър дизел у нас достига 1,78 евро – увеличение с 1 цент спрямо предходния ден и с 4 цента за последната седмица, бензинът запазва цената си от 1,48 евро за литър.

Шофьори не спират да усещат по джобовете си високите цени на горивата у нас.

"Имаме отражение като цяло. Надяваме се скоро да се оправят нещата." "Да, ограничаване. Много са високи цените." "Засега не сме намалили пътуванията, но в бъдеще може така да стане."

Според икономисти продължаващият конфликт задържа цените на петрола на международните пазари на високи нива.

Михаил Кръстев - икономист: "Независимо какво се опитват да правят институциите, които освобождават количества с цел поддържане на по-поносими цени, в крайна сметка 20% от световните доставки на петрол преминават през протока, който е затворен вече през две блокади. Това няма как да не се отрази на международните цени."

Кръстев заяви, че е необходимо да се търсят административни и данъчни облекчения, както и да се преразгледат лицензионните режими за компаниите, които внасят горива.

Михаил Кръстев - икономист: "Всяка намеса на правителството ще донесе по-висок инфлационен натиск, който после ще бъде плащан от същите тези хора, на които им се пускат 20 евро. Правителство трябва да потърси начин да повиши конкуренцията, да осигури повече наличности в страната и да остави пазарните механизми да функционират."

Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“ коментира в "Денят започва", че съществува риск помощите да доведат до двойно натоварване за гражданите.

Богомил Николов - Асоциация "Активни потребители": "Получаването на тези помощи трябва да бъде обвързано с условия, например да не се увеличава цената в някакви параметри. Защото иначе ние ще го платим два пъти - веднъж като клиенти, плащайки за по-високи цени, втори път като данъкоплатци."

От началото на конфликта до днес бензинът е поскъпнал с 0,25 цента, а дизелът с 0,51 цента.