Помощник треньорът на Левски Фернандо Гаспар: Равностоен мач, борбата за титлата продължава

Помощник треньорът на Левски Фернандо Гаспар изрази разочарование от късния гол на Леандро Годой, който лиши "сините" от победата в дербито с ЦСКА.

Гаспар води Левски в този мач заради наказание на старши треньора Хулио Веласкес.

„Много равностоен мач. Факт е, че двата гола паднаха след статични положения. Смятам, че имахме контрол върху мача през цялото време. Бяхме компактни по целия терен. Жалко, че при последната атака загубихме двете точки. В крайна сметка трябва да се бориш до последния съдийски сигнал", каза той.

"Борбата за титлата продължава", добави Фернандо Гаспар.