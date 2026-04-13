Христо Янев: Успяхме да стигнем до гол, който за нас беше заслужен

ЦСКА и Левски завършиха 1:1 в среща от последния 30-и кръг на редовния сезон, изиграна на Националния стадион "Васил Левски".
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен, че отборът му успя да пробие сгъстената защита на Левски и да стигне до равенството 1:1 в дербито.
"Доволен съм от характера, който демонстрира отбора, от начина, по който изиграхме минутите, след които те ни отбелязаха гол, защото до преди това отборът стоеше много добре на терена и не позволихме по никакъв начин Левски да ни изненада с нещо. Разбира се бяхме затруднени от това, че те играха с много дефанзивен блок. Успяхме да стигнем до гол, който за нас беше заслужен", каза Янев след мача.
"Отборът показва характер в поредица от мачове. Борим се във всеки един мач, във всяка една секунда, без значение от обстоятелствата. Поздравявам момчетата, търсехме път към гола. Беше трудно да ги пробием. Радвам се, че накрая успяхме. Не бива да забравяме от къде тръгнахме и къде сме в момента, какъв път преминахме", каза Христо Янев.