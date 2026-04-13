Христо Янев: Успяхме да стигнем до гол, който за нас беше заслужен

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен, че отборът му успя да пробие сгъстената защита на Левски и да стигне до равенството 1:1 в дербито.

"Доволен съм от характера, който демонстрира отбора, от начина, по който изиграхме минутите, след които те ни отбелязаха гол, защото до преди това отборът стоеше много добре на терена и не позволихме по никакъв начин Левски да ни изненада с нещо. Разбира се бяхме затруднени от това, че те играха с много дефанзивен блок. Успяхме да стигнем до гол, който за нас беше заслужен", каза Янев след мача.