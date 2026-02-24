БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Променят движението в центъра на София заради тържествата за 3 март

У нас
Снимка: Архив/БГНЕС
Във връзка с провеждането на тържествените прояви по случай Националния празник на 3 март 2026 г. се въвежда временна организация на движението в централната градска част.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, осигуряващи честването:

От 3.00 часа до приключване на събитието на 3 март 2026 г. на паркинга на пл. "Николай Гяуров".

От 3.00 ч. до приключване на церемонията на 3 март 2026 г.:

  • на паркингите на пл. "Народно събрание";
  • на паркингите на пл. "Св. Александър Невски", като се закриват и базарите за художествени произведения;
  • по ул. "Оборище" в участъка между пл. "Св. Александър Невски" и бул. "Васил Левски";
  • по ул. "Аксаков" в участъка между бул. "Васил Левски" и ул. "Цар Шишман".

Забранява се влизането на пътни превозни средства в двете посоки, както и престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, осигуряващи провеждането на церемонията), както следва:

От 7.00 до 12.30 часа на 3 март 2026 г.:

  • по ул. "Оборище" между бул. "Васил Левски" и пл. "Св. Александър Невски";
  • по ул. "Московска" между бул. "Васил Левски" и ул. "Г.С. Раковски";
  • по ул. "11-ти август" между бул. "Княз Ал. Дондуков" и пл. "Св. Александър Невски";
  • по ул. "15-ти ноември" между бул. "Цар Освободител" и пл. "Св. Александър Невски".

От 14.00 ч. до приключване на събитието на 3 март 2026 г.:

  • по бул. "Цар Освободител" между бул. "Васил Левски" и ул. "Г.С. Раковски";
  • по ул. "15-ти ноември" между бул. "Цар Освободител" и пл. "Св. Александър Невски";
  • по ул. "Аксаков" между бул. "Васил Левски" и ул. "Г.С. Раковски";
  • по ул. "Цар Шишман" между ул. "Славянска" и пл. "Народно събрание";
  • по ул. "6-ти септември" между ул. "Славянска" и бул. "Цар Освободител";
  • по ул. "Хаджи Димитър" между бул. "Васил Левски" и ул. "Цар Шишман".

От 11.30 до 12.30 ч. на 3 март 2026 г. по ул. "Леге" между ул. "Съборна" и пл. "Атанас Буров".

От 11.00 ч. до приключване на артилерийските салюти на 3 март 2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по северозападното пътно платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка между бул. "Цар Освободител" и ул. "Ген. Гурко".

