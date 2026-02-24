Променят движението в центъра на София заради тържествата за 3 март

Във връзка с провеждането на тържествените прояви по случай Националния празник на 3 март 2026 г. се въвежда временна организация на движението в централната градска част.
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, осигуряващи честването:
От 3.00 часа до приключване на събитието на 3 март 2026 г. на паркинга на пл. "Николай Гяуров".
От 3.00 ч. до приключване на церемонията на 3 март 2026 г.:
Забранява се влизането на пътни превозни средства в двете посоки, както и престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, осигуряващи провеждането на церемонията), както следва:
От 7.00 до 12.30 часа на 3 март 2026 г.:
От 14.00 ч. до приключване на събитието на 3 март 2026 г.:
От 11.30 до 12.30 ч. на 3 март 2026 г. по ул. "Леге" между ул. "Съборна" и пл. "Атанас Буров".
От 11.00 ч. до приключване на артилерийските салюти на 3 март 2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по северозападното пътно платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка между бул. "Цар Освободител" и ул. "Ген. Гурко".