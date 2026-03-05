БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Григор Димитров стартира в Индиън Уелс не преди 21:00 часа
Чете се за: 00:52 мин.
от БНТ
Спорт
Първата ракета на България ще срещне Теренс Атман.

Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров ще даде начало на втория ден на Мастърса в Индиън Уелс. Българинът излиза в първия мач на централния корт срещу Теренс Атман, от когото загуби преди малко повече от седмица в Акапулко. Мачът ще започне не преди 21:00 часа.

Димитров получава отличен шанс за реванш в пустинята на Калифорния, където ще участва за 13-и път в своята кариера. Най-доброто му постижение е полуфиналът от 2021 година. В последните две издания пък неизменно достига до осминафинал.

Сега при победа над Атман би срещнал Карлос Алкарас във втори кръг.

Двубоят между него и Атман ще бъде и единственият без американско участие в програмата на централния корт, на който след това излиза легендата Винъс Уилямс.

#тенис турнир Индиън Уелс 2026 #Григор Димитров

