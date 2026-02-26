Успешно приключи акцията по транспортиране на две мечки от Аржентина в парка в Белица

Акцията по транспортиране на две мечки от Аржентина до парка за танцуващи мечки в Белица приключи успешно. За пръв път в историята на България диви животни пристигат със самолет от друг континент.

Мечките, на име Гордо и Флоренция, преди това са обитавали изключително малки пространства от няколко квадратни метра и са били хранени с неподходяща храна. Предстои до ден-два те да бъдат пуснати в откритата част на парка, за да могат да изследват новата си територия и дом.

Първоначалното им меню ще включва грозде, което, наред с прасковите, е сред любимите им храни.