България завърши на 16-а позиция в смесената щафета в биатлона

Българският отбор завърши на 16-о място в смесената щафета в биатлон на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Квартетът в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използва общо 15 допълнителни патрона и финишира за 1:07:46.0 часа, което го нареди в средата на класирането.

Олимпийската титла спечели тимът на Франция, който измина дистанцията за 1:04:15.5 час със само 7 допълнителни патрона. Решаваща за златото се оказа безупречната стрелба на последен пост на Жулия Симон, която свали всичките десет мишени.

Домакините от Италия стигнаха до сребърните медали, а бронзът остана за отбора на Германия. Действащият олимпийски шампион Норвегия от Пекин 2022 този път не успя да се намеси в битката за отличията и завърши на четвърта позиция.