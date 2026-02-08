БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България завърши на 16-а позиция в смесената щафета в биатлона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Олимпийската титла спечели тимът на Франция.

смесена щафета по биатлон Милано/Кортина
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският отбор завърши на 16-о място в смесената щафета в биатлон на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Квартетът в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова използва общо 15 допълнителни патрона и финишира за 1:07:46.0 часа, което го нареди в средата на класирането.

Олимпийската титла спечели тимът на Франция, който измина дистанцията за 1:04:15.5 час със само 7 допълнителни патрона. Решаваща за златото се оказа безупречната стрелба на последен пост на Жулия Симон, която свали всичките десет мишени.

Домакините от Италия стигнаха до сребърните медали, а бронзът остана за отбора на Германия. Действащият олимпийски шампион Норвегия от Пекин 2022 този път не успя да се намеси в битката за отличията и завърши на четвърта позиция.

Свързани статии:

Милена Тодорова: Можехме да бъдем и по-напред
Милена Тодорова: Можехме да бъдем и по-напред
Биатлонистката коментира представянето на България в смесената...
Чете се за: 01:17 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Българска смесена щафета по биатлон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
1
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
2
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
3
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
6
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
6
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...

Още от: Milano Cortina 2026

Анатолий Замфиров: Добре, че имам здраво сърце
Анатолий Замфиров: Добре, че имам здраво сърце
Весела Лечева за медала на Замфиров: Велико Весела Лечева за медала на Замфиров: Велико
Чете се за: 00:35 мин.
Линдзи Вон е откарана в болница в Тревизо Линдзи Вон е откарана в болница в Тревизо
Чете се за: 02:50 мин.
Илияна Йотова: Тервел Замфиров е героят на България днес Илияна Йотова: Тервел Замфиров е героят на България днес
Чете се за: 01:17 мин.
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Йоханес Клаебо Клаебо започна с олимпийско злато, но избягва разговорите за рекорди Йоханес Клаебо Клаебо започна с олимпийско злато, но избягва разговорите за рекорди
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом
Чете се за: 01:20 мин.
Сноуборд
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Във Велинград ремонтите идват и си отиват, но тя остава:...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ