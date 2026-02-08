БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Норвежката звезда триумфира в скиатлона в Милано/Кортина с шеста титла от зимни игри, но подчертава, че мисли състезание за състезание

Йоханес Клаебо Клаебо започна с олимпийско злато, но избягва разговорите за рекорди
Слушай новината

Норвежката суперзвезда в ски-бягането Йоханес Клаебо стартира участието си на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина с титла в скиатлона на 20 километра - успех, който може да се окаже първата крачка към нови исторически постижения. Въпреки това 27-годишният норвежец остана предпазлив, когато беше подканен да говори за рекорди и бъдещи златни медали.

Клаебо спечели състезанието след решителна атака в последното изкачване, когато се откъсна от група от петима претенденти и финишира с две секунди пред французина Матис Делож. Трети остана неговият сънародник Мартин Ниенгет. Така олимпийският шампион вече има шест златни отличия в кариерата си след титлите в отборния спринт и щафетата от Игрите през 2018 и 2022 година.

"Чувството е невероятно. Много е хубаво да започнеш такъв форум по този начин“, заяви Клаебо след финала. Той призна, че дните преди старта са били напрегнати, но опитът от предишните олимпийски участия и отличното познаване на трасето са му помогнали да се справи с напрежението.

След изключителната си 2025 година, в която спечели шест златни медала от световното първенство, Клаебо отново е сочен за основен фаворит в няколко дисциплини. Въпреки това норвежецът отказа да прави сметки за евентуални рекорди.

"Ще гледам да се настройвам и да карам всяко състезание на максимум. Какво ще се получи, ще стане ясно накрая“, коментира той.

С успешния старт в Милано/Кортина Йоханес Клаебо затвърди статута си на една от най-големите фигури в историята на ски-бягането, но засега остава фокусиран единствено върху следващото предизвикателство.

