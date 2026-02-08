Социалистът Антонио Сегуро печели президентските избори в Португалия

Първи резултати от втория тур на президентските избори в Португалия – социалистът Антонио Сегуро води убедително с 63% при близо 70% преброени гласове.

Опонентът му, лидерът на крайната десница Андре Вентура, събра 37% от гласовете. Въпреки загубата, партията на Вентура се превърна в основна опозиционна сила след парламентарните избори през май миналата година.

Анализатори коментират, че в много европейски страни се наблюдава възход на десните политически партии.

Избирателната кампания беше затруднена от силни бури и наводнения, заради които 14 избирателни района отложиха гласуването със седмица, което засегна 32 хиляди избиратели.

Заради бурите загинаха 7 души, а щетите се оценяват на 4 милиарда евро.