Японският премиер Санае Такаичи с победа на предсрочните парламентарни избори

Управляващата партия в Япония печели убедително провелите се днес предсрочни парламентарни избори.

Екзитполоветe сочат, че коалицията, начело с премиера Санае Такаичи, печели близо две-трети от местата в камарата на представителите.

С това либералдемократите си връщат мнозинството в по-влиятелната долна камара, след като понесоха репутационни щети заради корупционен скандал около финансирането на партията.

Първата жена-премиер на Япония обеща да подаде оставката си, ако не осигури по-широко мнозинство. Такаичи благодари на американския президент Доналд Тръмп за подкрепата.

Една от предизборните заявки на японския премиер е засилването на отбранителните възможности на страната. Победата идва в момент на обтегнати отношения с Пекин.