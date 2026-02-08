БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:45 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Японският премиер Санае Такаичи с победа на предсрочните парламентарни избори

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Японският премиер Санае Такаичи с победа на предсрочните парламентарни избори
Снимка: БТА
Слушай новината

Управляващата партия в Япония печели убедително провелите се днес предсрочни парламентарни избори.

Екзитполоветe сочат, че коалицията, начело с премиера Санае Такаичи, печели близо две-трети от местата в камарата на представителите.

С това либералдемократите си връщат мнозинството в по-влиятелната долна камара, след като понесоха репутационни щети заради корупционен скандал около финансирането на партията.

Първата жена-премиер на Япония обеща да подаде оставката си, ако не осигури по-широко мнозинство. Такаичи благодари на американския президент Доналд Тръмп за подкрепата.

Една от предизборните заявки на японския премиер е засилването на отбранителните възможности на страната. Победата идва в момент на обтегнати отношения с Пекин.

#Япония #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
1
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
3
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
4
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
5
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Азия

Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Иранският Нобелов лауреат за мир Мухамади получи още години затвор Иранският Нобелов лауреат за мир Мухамади получи още години затвор
Чете се за: 01:37 мин.
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените линии" на Техеран остават След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените линии" на Техеран остават
Чете се за: 04:50 мин.
Борса за криптовалути без да иска изпрати 44 млрд. долара под формата на биткойни Борса за криптовалути без да иска изпрати 44 млрд. долара под формата на биткойни
Чете се за: 02:20 мин.
Атака с бомба срещу шиитска джамия в Исламабад Атака с бомба срещу шиитска джамия в Исламабад
Чете се за: 01:17 мин.
Тръмп: Необходимо е ново ядрено споразумение Тръмп: Необходимо е ново ядрено споразумение
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
"Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров "Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Протести и сблъсъци: Милано извън Олимпийските игри
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Забраняват социалните мрежи в Чехия за лица под 15-годишна възраст?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ