САЩ защити олимпийската си титла в отборния турнир по фигурно пързаляне

САЩ защити титлата си в отборния турнир по фигурно пързаляне на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, след като двукратният световен шампион Иля Малинин донесе успеха на тима с първо място във волната програма при мъжете.

В състава на победителите бяха Иля Малинин, Амбър Глен, Алиша Лю, Мадисън Чок, Евън Бейтс, Ели Кам и Дани О'Ший.

Преди последното изпълнение Япония и САЩ бяха с равен брой точки - по 59, но най-високата оценка на Малинин при мъжете им донесе 10 точки, а Шун Сато за Япония остана втори и неговите сънародници трябваше да се задоволят със среброто с 58 точки.

Домакините от Италия завоюваха бронзовото отличие с 60 точки след силна волна програма на Матео Рицо. Тимът включва още Шарлен Гиняр, Марко Фабри, Сара Конти, Николо Мачи, Лара Наки Гутман и Даниел Грасъл.

Сред зрителите в залата беше и сръбската тенис легенда Новак Джокович и съпругата му Йелена.

Очакваше се Малинин да изпълни седем четворни скока във волната си програма, но в крайна сметка опита само пет и дори те не бяха безупречни, тъй като той не успя да приземи четворния луц. Американецът превърна две други планирани четворни, включително аксел, в тройни. Но той спаси програмата си с четворен тулуп, последван от четворен салхов, и двата в комбинации. Резултатът му от 200.03 беше с почти 40 точки по-малко от най-добрия му резултат за сезона, но все пак достатъчно добър, за да победи японеца Шун Сато.

По-рано днес трикратната световна шампионка Каори Сакамото стана първа във волната програма при жените със 148.62 точки, а след нея останаха Анастасия Губанова (Грузия) и Амбър Глен (САЩ).

Отборното състезание комбинира четирите олимпийски дисциплини по фигурно пързаляне (мъже индивидуално, жени индивидуално, спортни двойки и танцови двойки) в едно състезание. Фигуристите печелят точки въз основа на класирането си във всяка дисциплина, а златните медали се присъждат на тима, който е спечелил най-много точки.

В първата дисциплина за деня световните шампиони Рику Миура и Рюичи Кихара (Япония) станаха първи при спортните двойки със 155.55 точки. В тима бяха още Каори Сакамото, Шун Сато, Юма Кагияма, Утана ЙОшида и Масая Морита.

Олимпийският турнир по фигурно пързаляне продължава утре с ритмичния танц при танцовите двойки.

фигурно пързаляне, отборно състезание:

1. САЩ (Иля Малинин, Амбър Глен, Алиша Лю,

Мадисън Чок, Евън Бейтс, Ели Кам, Дани О'Ший) - 69 точки

2. Япония - 68

3. Италия - 60