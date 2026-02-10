Предимно облачно време във вторник

До обяд на места в югоизточните райони ще бъде с превалявания от дъжд, а почти през целия ден в северозападните и планинските – от сняг. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от изток-югоизток.

Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в София – минус 2°, по Черноморието и в крайните югозападни райони – около 3°-5°, а максималните ще са предимно между 2° и 7°, в София – около 3°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди пладне по южното крайбрежие ще превалява дъжд. Ще духа умерен, временно силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно, в масивите от западната половина от страната с превалявания от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

В сряда ще преобладава облачно време, с по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Само на отделни места, главно в западните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 5° и 10°.

В четвъртък и петък ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Отново на много места в страната ще има валежи, значителни по количество в Южна България. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток, който в петък за кратко ще се ориентира от северозапад и в Дунавската равнина ще се усили.

Ще бъде сравнително топло за средата на февруари, въпреки че в петък дневните температури слабо ще се понижат. В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и отново ще започнат валежи от дъжд.