Тежко остава състоянието на мъжа, намушкан с нож в Морската градина във Варна

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на мъжа, намушкан с нож в Морската градина във Варна
Тежко остава състоянието на 86-годишният мъж, който беше намушкан с нож в Морската градина във Варна.

Пострадалият Васил Тепеделенев е известен на варненци с това, че от години всеки ден, независимо от сезона, плува в морето.

Сега той е в реанимация, с опасност за живота.

"Положението беше изключително сериозно като по филмите", разказа неговият внук.

Описанието на нападателя е предадено на органите на реда, който вече е задържан.

"Въпросният човек е отправил някакъв тип провокации към дядо ми. Съответно той е направил забележка и това е провокирало този тип агресия".

Той посъветва хората винаги да ходят по осветени места и да спазват дистанция.

#Морска градина #намушкан мъж #Варна

Няма места в центъра за временно настаняване в Пловдив
Няма места в центъра за временно настаняване в Пловдив
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 00:35 мин.
В Шумен излязоха на протест заради високи сметки за ток
Чете се за: 00:25 мин.
Петима души са пострадали при пътен инцидент край Ямбол
Чете се за: 00:37 мин.
След записите в интернет: Пациентки се обявиха в защита на лекаря от АГ кабинета
Чете се за: 02:12 мин.
Задържаха нападателя на възрастен мъж във Варна
Чете се за: 02:15 мин.

Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова
Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Разследването на трагедията "Петрохан" продължава
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Нова климатична цел на ЕС: 90% по-малко парникови газове до 2040 година
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Срещу режима във Венецуела: Мачадо заклейми повторното задържане на...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Естония отвори официален път по замръзналото Балтийско море
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно облачно време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
