Тежко остава състоянието на мъжа, намушкан с нож в Морската градина във Варна

Тежко остава състоянието на 86-годишният мъж, който беше намушкан с нож в Морската градина във Варна.

Пострадалият Васил Тепеделенев е известен на варненци с това, че от години всеки ден, независимо от сезона, плува в морето.

Сега той е в реанимация, с опасност за живота.

"Положението беше изключително сериозно като по филмите", разказа неговият внук.

Описанието на нападателя е предадено на органите на реда, който вече е задържан.

"Въпросният човек е отправил някакъв тип провокации към дядо ми. Съответно той е направил забележка и това е провокирало този тип агресия".

Той посъветва хората винаги да ходят по осветени места и да спазват дистанция.

Вижте повече в прякото включване на Петко Петков