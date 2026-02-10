БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повдигнаха обвинение на футболиста от ЦСКА Дейвид Пастор, хванат да шофира след употреба на алкохол. Той е задържан за 72 часа. По данни от разследването бразилецът не е спрял на червен светофар в района на бул. „Симеоновско шосе", след което направил и леко ПТП с паркирала кола.

Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол.

Главен инспектор Иван Янкулов обясни, че при обход патрул на полицията е забелязал автомобил, който преминава на червен светофар и го спират за проверка.

"Докато проверяват документите на водача, пристигат на място граждани, които казват, че малко по-рано въпросният водач е направил ПТП с тях, като е нанесъл щети върху техния автомобил. При проверка на документи се установява, че лицето е футболист в футболен клуб ЦСКА и извикват екип на „Пътна полиция“, тества водача за алкохол, като пробата показва 2,32 промяна", обясни главен инспектор Иван Янкулов.

След спирането му футболистът се е опитал да даде обяснение за случилото се.

"Доколкото разбрах, това е непотвърдена информация. Заявила е, че майка му е била починала преди няколко дни. Това го е подтикнало да употреби алкохол, но пък управлението след употреба на алкохол няма как да бъде толерирано по никакъв малък повод“, каза главният инспектор.

Разследващите посочиха, че автомобилът не е негова собственост, с него е пътувала жена. Стана ясно, че има предишни нарушения - за превишена скорост.

Ръководството на ЦСКА излезе с позиция по случая като осъди действията на бразилския защитник.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова:

#футболист #шофиране в нетрезво състояние #цска

Последвайте ни

ТОП 24

Политическите коментари по случая "Петрохан"
1
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
2
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни кошари
3
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни...
До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
4
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Сигурност и правосъдие

Кога ще започне процесът срещу Никола Бургазлиев?
Кога ще започне процесът срещу Никола Бургазлиев?
6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало 6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало
Чете се за: 03:30 мин.
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
29765
Чете се за: 03:22 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
23024
Чете се за: 06:32 мин.
Колко трудно се разбива камера за видеонаблюдение и кой има полза от това Колко трудно се разбива камера за видеонаблюдение и кой има полза от това
Чете се за: 04:07 мин.
Прокуратурата с реакция на думи на председателя на ЦИК Прокуратурата с реакция на думи на председателя на ЦИК
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова
Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Разследването на трагедията "Петрохан" продължава Разследването на трагедията "Петрохан" продължава
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Започва разширението на третата линия на столичното метро Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Нова климатична цел на ЕС: 90% по-малко парникови газове до 2040...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Естония отвори официален път по замръзналото Балтийско море
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Предимно облачно време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ