Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол

Повдигнаха обвинение на футболиста от ЦСКА Дейвид Пастор, хванат да шофира след употреба на алкохол. Той е задържан за 72 часа. По данни от разследването бразилецът не е спрял на червен светофар в района на бул. „Симеоновско шосе", след което направил и леко ПТП с паркирала кола.

Дрегерът на място отчел 2.32 промила алкохол.

Главен инспектор Иван Янкулов обясни, че при обход патрул на полицията е забелязал автомобил, който преминава на червен светофар и го спират за проверка.

"Докато проверяват документите на водача, пристигат на място граждани, които казват, че малко по-рано въпросният водач е направил ПТП с тях, като е нанесъл щети върху техния автомобил. При проверка на документи се установява, че лицето е футболист в футболен клуб ЦСКА и извикват екип на „Пътна полиция“, тества водача за алкохол, като пробата показва 2,32 промяна", обясни главен инспектор Иван Янкулов. След спирането му футболистът се е опитал да даде обяснение за случилото се. "Доколкото разбрах, това е непотвърдена информация. Заявила е, че майка му е била починала преди няколко дни. Това го е подтикнало да употреби алкохол, но пък управлението след употреба на алкохол няма как да бъде толерирано по никакъв малък повод“, каза главният инспектор.

Разследващите посочиха, че автомобилът не е негова собственост, с него е пътувала жена. Стана ясно, че има предишни нарушения - за превишена скорост.

Ръководството на ЦСКА излезе с позиция по случая като осъди действията на бразилския защитник.

