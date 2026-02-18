Скандалите по оста Русия - Украйна засегнаха и паралимпийските игри в Милано/Кортина

​"Руски олимпийски комитет" и "Индивидуални неутрални атлети" - през последните няколко издания на олимпийските и паралимпийските игри свикнахме с тези наименования, но сега отново в резултатите ще виждаме Русия и Беларус - при това с техните флагове.

На първо време това ще се случи на Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина през март. Новината бе съобщена във вторник от Международния паралимпийски комитет, който уточни, че шестима руски и четирима белоруски параатлетите ще вземат участие в надпреварите в пара алпийските ски, пара ски бягането и пара сноуборда.

Решението идва въпреки недоволството на разлните спортни органи, сред които международните федерации по биатлон, ски и спускане с шейни. А сред първите, изразили позицията си по казуса беше европейският комисар по младежта и спорта Глен Микалеф, който обяви решението за "неприемливо".

В светлината на случилото се министърът на младежта и спорта на Украйна Матвии Бидний обяви, че състезателите ще вземат участие на Игрите, но официалните лица ще бойкотират изцяло форума.

"Решението на организаторите да допуснат до участие убийци и техните съучастници - при това това под собствените им флагове е едновременно разочароващо и скандално", каза Бидний.

Олимпийският шампион в борбата от Токио 2020 и настоящ депутат Жан Беленюк не спести критиките си към Олимпийския и паралимпийския комитет.

"Това е срамно. Това е богохулство. Не знам какво да кажа. Путин не се е отклонил от своя план дори и с милиметър. Говорим за човек, който също така манипулира допинга. Да ви припомня, че Русия не участва под собствен флаг още отпреди войната. Сега обаче МОК си затваря очите за всичко това - за тях войната и допинга явно не са никакъв проблем. Искат просто да угодят на Путин, за да може той да се върне с парите си. Абсолютен срам", каза Беленюк.

Скандалите по оста Русия - Украйна се разразиха с пълна сила още в началото на Олимпийските игри, когато италианският сноубордист Роланд Фишналер бе допуснат да се състезава с каска, съдържаща руския флаг. В същото време обаче състезателят в скелетона от Украйна Владислав Хераскевич бе дисквалифициран от МОК, тъй като неговият шлем изобразяваше украински спортисти, загинали по време на войната с Русия. Аргументът на МОК - политическите послания са забранени.

"На този етап почти нищо не ме изненадва. Затова не мога да кажа, че съм шокиран. Не искам да нападам лично когото и да било, но цялата ситуация с Паралимпийския комитет, с МОК и с дисквалификацията, всичко това ми изглежда като пропаганда срещу украинския народ. Искат да ни дискриминират", заяви Хераскевич.

Оказва се обаче, че началото на проблемите за украинските спортисти на Игрите в Милано/Кортина далеч не е казусът с Хераскевич. Днес се появиха информации за рускиня, живееща в Милано от дълги години, която в качеството си на доброволец е участвала в церемонията по откриването. И забележете - нейната роля е била да изведе делегацията на Украйна.

"Не можем да проучваме всичко за абсолютно всеки доброволец. Рускиня, която носи табелка... за мен това не е проблем", каза Марк Адамс - говорител на МОК.

Жената, която се озова в центъра на този скандал е архитектката Анастасия Кучерова. За нея появата на откриващата церемония е била с мисия.

"Аз подкрепям Украйна от началото на войната, въпреки че съм рускиня. Не подкрепям действията на моята страна. Когато минаваш покрай тези спортисти, съзнаваш, че те имат пълното право да те мразят. Моята цел обаче беше да им покажа, че не всички хора сме еднакви. Чувствах дълг към Украйна и макар да не можех да говоря в онзи момент, предадох посланието си", каза Анастасия Кучерова.

