СЕМ изслушва кандидатите за генерален директор на БНТ в четвъртък

Утре Съветът за електронни медии ще изслуша кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия. Изборът ще бъде обявен в петък. Това стана ясно днес след две извънредни заседания на Съвета.



Първо СЕМ установи, че на условията на Закона за радиото и телевизията отговарят всички кандидати, подали документи за поста и така до втория етап - разглеждане на документите по същество- бяха допуснати Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. На последвало заседание всички петима бяха допуснати и до изслушване от СЕМ. То ще се поведе утре следобед като ще започне в 14 часа. Последователно ще бъдат изслушани всички кандидати. Процедурата беше замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на ВАС, което обезсили определение на Административен съд София-област за спиране изпълнението на решението на СЕМ за избора.

Симона Велева, председател на СЕМ:"Съгласно член 9 от процедурата, изслушването се състои от кратко представяне от кандидата на концепция за неговата дейност в обществената медия, отговори на въпроси, задавани от членовете на СЕМ, а неявяването на кандидата на изслушване се счита за отказ от участие в процедурата."