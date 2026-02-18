БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:00 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СЕМ изслушва кандидатите за генерален директор на БНТ в четвъртък

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази

Изборът ще бъде обявен в петък

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Утре Съветът за електронни медии ще изслуша кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия. Изборът ще бъде обявен в петък. Това стана ясно днес след две извънредни заседания на Съвета.

Първо СЕМ установи, че на условията на Закона за радиото и телевизията отговарят всички кандидати, подали документи за поста и така до втория етап - разглеждане на документите по същество- бяха допуснати Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. На последвало заседание всички петима бяха допуснати и до изслушване от СЕМ. То ще се поведе утре следобед като ще започне в 14 часа. Последователно ще бъдат изслушани всички кандидати. Процедурата беше замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на ВАС, което обезсили определение на Административен съд София-област за спиране изпълнението на решението на СЕМ за избора.

Симона Велева, председател на СЕМ:"Съгласно член 9 от процедурата, изслушването се състои от кратко представяне от кандидата на концепция за неговата дейност в обществената медия, отговори на въпроси, задавани от членовете на СЕМ, а неявяването на кандидата на изслушване се счита за отказ от участие в процедурата."

#решение, #генерален директор на БНТ #кандидати #изслушване #СЕМ

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
6
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Общество

Разширяването на ЕС и бъдещето на Западните Балкани
Разширяването на ЕС и бъдещето на Западните Балкани
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Чете се за: 01:20 мин.
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен" КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
Чете се за: 02:07 мин.
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди здравният министър Михаил Околийски Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди здравният министър Михаил Околийски
Чете се за: 00:45 мин.
Коментари в парламента след оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков Коментари в парламента след оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков
Чете се за: 02:17 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
6198
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер
Президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:00 мин.
По света
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ