От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир

Ирина Цонева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
мвнр българия изразява безпокойство отклоненията скопие европейския консенсус 2022
България ще бъде представена на 19 февруари 2026 г. (четвъртък) във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир, организирано от американския президент Доналд Тръмп, съобщиха от МВнР.

Ръководител на българската делегация ще бъде Иван Найденов – постоянен секретар в Министерството на външните работи.

В делегацията също така са включени: генералният директор по политическите въпроси Константин Димитров (МВнР) и временно управляващият посолството на България във Вашингтон Стефка Йовчева.

Тази делегация ще представлява страната ни на заседанието, което съвпада с период на правителствена промяна в България и оставката на правителството.

# Съвета за мир  #Съвет за мир # МВнР #Вашингтон

Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
На преговорите САЩ - Иран е постигнато разбиране по основни принципи На преговорите САЩ - Иран е постигнато разбиране по основни принципи
Чете се за: 01:30 мин.
Почина Джеси Джаксън - правозащитник и два пъти кандидат за президент на САЩ Почина Джеси Джаксън - правозащитник и два пъти кандидат за президент на САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
Ройтерс: Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания при неуспех на преговорите с Иран Ройтерс: Пентагонът се подготвя за продължителна военна кампания при неуспех на преговорите с Иран
Чете се за: 01:27 мин.
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
На 95 години почина актьорът Робърт Дювал На 95 години почина актьорът Робърт Дювал
Чете се за: 03:35 мин.

От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу сдружението на Ивайло Калушев
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване
Чете се за: 03:35 мин.
По света
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
