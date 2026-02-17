България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир

България ще бъде представена на 19 февруари 2026 г. (четвъртък) във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир, организирано от американския президент Доналд Тръмп, съобщиха от МВнР.

Ръководител на българската делегация ще бъде Иван Найденов – постоянен секретар в Министерството на външните работи.

В делегацията също така са включени: генералният директор по политическите въпроси Константин Димитров (МВнР) и временно управляващият посолството на България във Вашингтон Стефка Йовчева.

Тази делегация ще представлява страната ни на заседанието, което съвпада с период на правителствена промяна в България и оставката на правителството.