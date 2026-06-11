Александър Оспелт е новият президент на ФИС

Представителят на Лихтенщайн получи 65 гласа на изборите.
Александър Оспелт от Лихтенщайн спечели изборите за президент на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС), които се проведоха по време на Конгреса на организацията в сръбската столица Белград.
Оспелт получи 65 гласа. Неговият опонент Йохан Елиаш от Швеция, който ръководи ФИС от 2021 година, стана с един глас по-малко - 64.
„Нека бъдем обединени заради спорта. Нека свършим работата за бъдещите поколения, за да могат те да се гордеят с нас. Искам да ви благодаря, че ме избрахте, но нека извървим този път заедно“, каза новият президент на световната централа.
58-годишният Оспелт има юридическо образование и е собственик на Legacon Trust Establishment. От 2016 до 2023 година той е президент на ски федерацията на страната си. През 2024-а стана член на Съвета на ФИС.
Елиаш заяви, че Международният олимпийски комитет (МОК) се е опитал да повлияе на резултата от президентските избори.
„Работата с вас беше привилегия, постигнахме толкова много заедно. Важно е всички да работят заедно. Искам да подчертая, че ние сме независима организация. МОК се опита да повлияе на резултата от днешното гласуване“, каза 64-годишният Елиас, милиардер и собственик на компанията за спортни стоки Head.