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Александър Оспелт е новият президент на ФИС

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Спорт
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Представителят на Лихтенщайн получи 65 гласа на изборите.

александър оспелт новият президент фис
Снимка: БТА

Александър Оспелт от Лихтенщайн спечели изборите за президент на Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС), които се проведоха по време на Конгреса на организацията в сръбската столица Белград.

Оспелт получи 65 гласа. Неговият опонент Йохан Елиаш от Швеция, който ръководи ФИС от 2021 година, стана с един глас по-малко - 64.

„Нека бъдем обединени заради спорта. Нека свършим работата за бъдещите поколения, за да могат те да се гордеят с нас. Искам да ви благодаря, че ме избрахте, но нека извървим този път заедно“, каза новият президент на световната централа.

58-годишният Оспелт има юридическо образование и е собственик на Legacon Trust Establishment. От 2016 до 2023 година той е президент на ски федерацията на страната си. През 2024-а стана член на Съвета на ФИС.

Елиаш заяви, че Международният олимпийски комитет (МОК) се е опитал да повлияе на резултата от президентските избори.

„Работата с вас беше привилегия, постигнахме толкова много заедно. Важно е всички да работят заедно. Искам да подчертая, че ние сме независима организация. МОК се опита да повлияе на резултата от днешното гласуване“, каза 64-годишният Елиас, милиардер и собственик на компанията за спортни стоки Head.

#Александър Опселт #ФИС

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