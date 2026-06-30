Малена Замфирова изкачи 1000 м за 2,5 часа

Възстановяващата се от контузия най-добра българска сноубордистка Малена Замфирова направи днес уникален преход в Пирин с над 1000 м положителна денивелация.



В групата за прехода от хижа Загаза до хижа Синаница водена от националния треньор Анатолий Замфиров бяха още състезатели от 3 различни представителни отбора – Биляна Замфирова, сноуборд, Аспарух Соколов и Михаил Варакаджиев, ски, и Ерика Карабельова, таекуондо. Плътно до сестра си Малена бяха и нейните малки братя Андрей и Никола Замфирови.



Преходът до хижа Синаница е направен за 2,5 ч, като целта е групата да посрещне там 1 юли. Според Анатолий Замфиров с показаното днес Малена е затвърдила мнението на лекарите, че се възстановява доста по-бързо от очакваното.