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Малена Замфирова изкачи 1000 м за 2,5 часа

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Спорт
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Малена е затвърдила мнението на лекарите, че се възстановява доста по-бързо от очакваното.

Малена Замфирова
Снимка: Пресслужба
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Възстановяващата се от контузия най-добра българска сноубордистка Малена Замфирова направи днес уникален преход в Пирин с над 1000 м положителна денивелация.

В групата за прехода от хижа Загаза до хижа Синаница водена от националния треньор Анатолий Замфиров бяха още състезатели от 3 различни представителни отбора – Биляна Замфирова, сноуборд, Аспарух Соколов и Михаил Варакаджиев, ски, и Ерика Карабельова, таекуондо. Плътно до сестра си Малена бяха и нейните малки братя Андрей и Никола Замфирови.

Преходът до хижа Синаница е направен за 2,5 ч, като целта е групата да посрещне там 1 юли. Според Анатолий Замфиров с показаното днес Малена е затвърдила мнението на лекарите, че се възстановява доста по-бързо от очакваното.

#Малена Замфирова

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