БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров: Димитър Пенев успяваше да обедини хората

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази
Слушай новината

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров нарече днешния ден „тъжен за българския футбол“, но подчерта, че Димитър Пенев, както и Иван Вуцов и Васил Методиев, са дали посоката, в която трябва да се развива играта и треньорската професия у нас.

Националният селекционер дойде да си вземе последно сбогом с Пенев заедно с колегата си Тодор Янчев, който води младежкия национален тим. Поклонението се състоя на националния стадион „Васил Левски“ и събра хиляди хора на пистата на сектор „А“.

„Много тъжен ден. Българският футбол загуби, както казва Христо Стоичков, своят патриарх. В последните години се разделихме с големи имена в българския футбол, в треньорството каквито бяха Димитър Пенев – светла му памет, Иван Вуцов, Васил Методиев. Това са патриарсите на българския футбол, на българското треньорство, от които ние само можем да черпим вдъхновение и да се учим от техния начин, по който те се отнасяха и работеха с играчите. И да следваме това, което те дадоха за българския футбол. Това, което аз сега си пожелавам, е да стигнем поне на половина успехите, които те постигнаха“, каза Димитров.

„Аз с една дума ще кажа какво основно послание усетих – с една дума: човещина. И той се оказа един действително обединител на нацията, защото говореше до последните си дни за обединение. И мисля, че успяваше да обедини хората. Светла му памет“, каза още националният селекционер.

Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев беше доста емоционален пред медиите и едва сдържаше сълзите си.

„Наистина, трудно се говори. Голяма фигура, голяма личност! Но преди всичко – много добър човек. Трудно се говори, но хубавото е, че толкова хора го обичат! Идват да си вземат последно сбогом с него! Даже преди малко, когато си купувах цветя, цветарката и тя се разстрои много. Голяма фигура! Когато толкова хора те обичат, значи си оставил голямо нещо след себе си. Животът ти е бил ценен“, каза още Янчев, който има и дълги периоди с Димитър Пенев и в ЦСКА.

Свързани статии:

Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Най-усрещният български футболен треньорт си отиде от този свят на...
Чете се за: 04:32 мин.
#Димитър Пенев поклонение #Александър Димитров #Димитър Пенев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Български футбол

Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Довиждане Довиждане
Чете се за: 03:57 мин.
Ботев Пловдив започна зимната си подготовка с група от 27 футболисти Ботев Пловдив започна зимната си подготовка с група от 27 футболисти
Чете се за: 01:20 мин.
Любослав Пенев си взе последно сбогом с Димитър Пенев Любослав Пенев си взе последно сбогом с Димитър Пенев
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ