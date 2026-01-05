Александър Димитров: Димитър Пенев успяваше да обедини хората

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров нарече днешния ден „тъжен за българския футбол“, но подчерта, че Димитър Пенев, както и Иван Вуцов и Васил Методиев, са дали посоката, в която трябва да се развива играта и треньорската професия у нас.

Националният селекционер дойде да си вземе последно сбогом с Пенев заедно с колегата си Тодор Янчев, който води младежкия национален тим. Поклонението се състоя на националния стадион „Васил Левски“ и събра хиляди хора на пистата на сектор „А“.

„Много тъжен ден. Българският футбол загуби, както казва Христо Стоичков, своят патриарх. В последните години се разделихме с големи имена в българския футбол, в треньорството каквито бяха Димитър Пенев – светла му памет, Иван Вуцов, Васил Методиев. Това са патриарсите на българския футбол, на българското треньорство, от които ние само можем да черпим вдъхновение и да се учим от техния начин, по който те се отнасяха и работеха с играчите. И да следваме това, което те дадоха за българския футбол. Това, което аз сега си пожелавам, е да стигнем поне на половина успехите, които те постигнаха“, каза Димитров.

„Аз с една дума ще кажа какво основно послание усетих – с една дума: човещина. И той се оказа един действително обединител на нацията, защото говореше до последните си дни за обединение. И мисля, че успяваше да обедини хората. Светла му памет“, каза още националният селекционер.

Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев беше доста емоционален пред медиите и едва сдържаше сълзите си.

„Наистина, трудно се говори. Голяма фигура, голяма личност! Но преди всичко – много добър човек. Трудно се говори, но хубавото е, че толкова хора го обичат! Идват да си вземат последно сбогом с него! Даже преди малко, когато си купувах цветя, цветарката и тя се разстрои много. Голяма фигура! Когато толкова хора те обичат, значи си оставил голямо нещо след себе си. Животът ти е бил ценен“, каза още Янчев, който има и дълги периоди с Димитър Пенев и в ЦСКА.