Тодор Батков: Димитър Пенев беше човек от народа, не съм чул лоша дума от него

Беше изключително добър, коректен човек. Човек от народа. Толерантен. При тези сблъсъци на и извън терена между Левски и ЦСКА, не съм чул от него лоша дума. Не са много тези, за които мога да се каже същото, включително и за себе си не мога да кажа същото. Това заяви бившият собственик на Левски Тодор Батков, който дойде си вземе последно сбогом с легендата на ЦСКА и българския футбол Димитър Пенев.

"Бог да го прости. Отиде си неочаквано. Преди Коледа се виждахме в Бояна. Беше в добра форма, шегувахме се. Имаше изключителен късмет - не само като футболист и треньор. Бил съм на два търга, на които и той присъстваше, и двата път спечели голямата награда. Неверооятен късметлия беше Пената. Бог да го прости, ще го запомним с добро и дано да служи за пример на младите", продължи Батков.

"Вижте колко левскари имаше. Щом успя и в Щатите да ги събере. 11 бяха от Левски, двама бяха левскари извън тези от Левски. Ако е имало някакви искри, не са били на база Левски-ЦСКА, а кой е по-велик. Поне така са ми разказвали. Това да ги събереш, успокоиш и насочиш в една цел. Колко по-големи отбори и таланти пропаднаха заради това, че нямаха такава обединителна фигура. Не им пречеше да покажат това, което могат", завърши бившият бос на "сините".