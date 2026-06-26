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Владислав Панев: Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, лошите политици изваждат държавата от него

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Нямат физическата възможност да изхарчат толкова пари до края на годината, заяви депутатът от ДБ

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Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, лошите политици изваждат държавата от него, заяви Владислав Панев, депутато от "Демократична България" в студиото на "Още от деня".

Владислав Панев, ДБ: "Когато говорим за реформи, виждам един страх у управляващите да не би някой да им се разсърди. Пътят към държавния фалит е постлан от добри политици, а лошите политици изваждат държавата от него."

По отношение на план-сметката на Бюджет 2026 г. Панев заяви:

Владислав Панев, ДБ: "Тазгодишният бюджет надминава всичко, дори бюджета на Теменужка Петкова. Основните разходи ще отидат за проекти, които не са свързани с бъдещ икономически растеж. Ние тръгваме с 5,7% в сравнително добри времена."

За притесненията на ДБ по отношение на парите на държавата Панем коментира:

Владислав Панев, ДБ: "Нас ни притеснява, че правителството залага твърде висок дефицит, за да може през декември да се поздрави с успех, че е успяло да го свали под предварително заложения. Нямат физическата възможност да изхарчат толкова пари до края на годината. Капиталовите разходи до момента са няколкостотин милиона, т.е. 10 млрд. трябва да бъдат похарчени за няколко месеца. Единият вариант е да не бъдат похарчени тези пари и бюджетът в края на годината да бъде по-нисък. Те могат да бъдат похарчени, ако се раздават аванси за бъдеща работа. Надявам се да не се стига дотам и това е ролята на опозицията – да контролира, за да не се стига до там."

За процедурата по свръхдефицит депутатът от ДБ заяви:

Владислав Панев, ДБ: "Има поне 10 държави, че и повече, в процедура по свръхдефицит. Нашият дълг е сравнително нисък – 29,9% от БВП към края на годината, който е четвъртият най-нисък в ЕС. Имаме структурни проблеми, които към момента новото правителство не ги адресира."

Вижте повече в интервюто

#Бюджет 2026 #опозицията #ДБ #Владислав Панев

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