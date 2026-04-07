"Оцелях, това са години, подарени от...
Енергийният министър: Наблюдаваме ежедневно пазара на...
Д-р Брънзалов: Трудът и саможертвите на лекарите поддържат здравната система на България

Благодарение на труда, здравето и саможертвите, които правят ежедневно работещите в системата на здравеопазването - тя съществува. Това заяви в ефира на "Денят започва" д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз, по повод днешния Световен ден на здравето.

"Аз бих желал първо да поздравя всички колеги, които работят в системата на здравеопазването, тъй като днес е рождената дата на Световната здравна организация, затова отбелязваме този ден. И искам да им пожелая здраве от все сърце, защото благодарение на техния труд, здраве и саможертвите, които правят ежедневно, системата съществува. Системата съществува с цени от 2024 година в настоящето. Всички сме свидетели какво се случва през последните две години. Не искам да има какъвто и да е политически привкус, но политиците определено нехаят за системата на здравеопазването в България. Много дълго търсих най-меката дума, която да употребя. Защото всеки български гражданин, всеки зрител, който ни гледа в момента, веднага ще разбере след като отговоря на следния въпрос: коя услуга и коя стока в момента е на цени от 2024 година? Независимо от всички тези структури, които се създадоха за контрол на цените и за предотвратяване на злоупотреби при преминаване към еврото, това е факт."

Д-р Брънзалов коментира здравния бюджет.

"Тук не става въпрос да се раздават 20 евро на всеки, който има кола, която замърсява въздуха, защото този, който ще си вземе екологично чиста кола, няма да опре до тези 20 евро. Но това е отделен въпрос.Много мили хора мислят за народа. Системата на здравеопазване е част от националната сигурност. Виждаме какво се случва в момента в геополитически аспект. Виждаме колко се е увеличила минималната работна заплата, която също трябва да бъде имплементирана в заплатите на служителите в системата на здравеопазване — тези, които работят в медицината в България. Тя се вдига, но в същия момент не се индексирана в бюджета на НЗОК. Взимат се мерки за всичко — горива, енергетика, ресторантьорство, намаление на данъци и така нататък. Но абсолютно, дано не е съзнателно, защото ако е съзнателно, става е опасно, за бюджета за здравето — нито дума, нито вопъл, нито стон."

Здравните вноски са вдигнати, защото е увеличена минималната работна заплата, посочи Брънзалов.

ТОП 24

Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
1
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
2
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
3
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...
Спомен за големия Михаил Белчев
4
Спомен за големия Михаил Белчев
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
5
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Митничари задържаха над 33 000 контрабандни детски играчки в Бургас
6
Митничари задържаха над 33 000 контрабандни детски играчки в Бургас

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Здраве

"Оцелях, това са години, подарени от медицината": Разказ от първо лице за шанса за нов живот с изкуствено сърце
Лекарите празнуват, Световният ден на здравето е Лекарите празнуват, Световният ден на здравето е
Чете се за: 00:52 мин.
Над 9 часа продължиха две трансплантации, дали шанс за живот на жени със сърдечна и бъбречна недостатъчност Над 9 часа продължиха две трансплантации, дали шанс за живот на жени със сърдечна и бъбречна недостатъчност
Чете се за: 02:50 мин.
На Лазаровден лекари в "Пирогов" спасиха млад спортист На Лазаровден лекари в "Пирогов" спасиха млад спортист
Чете се за: 01:50 мин.
Две жени получиха шанс за нов живот след трансплантации на сърце и бъбрек в София Две жени получиха шанс за нов живот след трансплантации на сърце и бъбрек в София
Чете се за: 01:22 мин.
Хиляди неимунизирани деца - очаква ли ни епидемия от морбили? Хиляди неимунизирани деца - очаква ли ни епидемия от морбили?
Чете се за: 11:50 мин.

Енергийният министър: Наблюдаваме ежедневно пазара на горива, има вариант да се наложи таван на печалбата
Енергийният министър: Наблюдаваме ежедневно пазара на горива, има...
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Тръмп: За 4 часа ще унищожим всеки мост и всяка електроцентрала в Иран Тръмп: За 4 часа ще унищожим всеки мост и всяка електроцентрала в Иран
Чете се за: 01:47 мин.
По света
"Оцелях, това са години, подарени от медицината": Разказ от първо лице за шанса за нов живот с изкуствено сърце "Оцелях, това са години, подарени от медицината": Разказ от първо лице за шанса за нов живот с изкуствено сърце
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Жълт код за опасно силен вятър в шест области Жълт код за опасно силен вятър в шест области
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите и на великденските добавки започва от днес
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
„Артемис II“ приключи наблюденията си на Луната
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Велики вторник е: На богослужението се чете притчата за десетте...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Контрабандните играчки, хванати в Бургас, са внесени от три...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
