Какви са предизвикателствата пред онкологичния център в Русе?

В Комплексния онкологичен център в Русе се лекуват пациенти не само от Русенска област, но и от областите Разград и Силистра. Предизвикателствата пред лечебното заведение коментира д-р Камен Кожухаров - управител на центъра.

Според него центърът изпитва недостиг на кадри.

д-р Камен Кожухаров – управител на Комплексния онкологичен център – Русе: „Има. В някои специалности дефицитът е почти хроничен, да не кажа постоянен. За лъчелечение и нуклеарна медицина, както и за урология, ни трябват специалисти. По другите специалности засега сме добре.“

Специалности като медицинска онкология, хирургия и рентгенология все още остават атрактивни, посочи д-р Кожухаров. По думите му младите лекари не бягат толкова от натовареното ежедневие, колкото търсят лечебни заведения с модерна апаратура.

д-р Камен Кожухаров – управител на Комплексния онкологичен център – Русе: „Младите специалисти искат да тръгнат с летящ старт с нова техника. Новите технологии са важни за поколението, което в момента навлиза в професията.“

Според д-р Кожухаров в тези специалности лекарите не са ангажирани с допълнителни дежурства.

д-р Камен Кожухаров – управител на Комплексния онкологичен център – Русе: „В тези специалности няма дежурства, но натоварването е много голямо. В лъчелечението, например, имаме един специалист, а пациентите са много – цялата тежест пада върху него. За нуклеарна медицина постоянно търсим хора. Засега работят двама специалисти, които са в пенсионна възраст, но докога ще е така – не знам.“

По отношение на финансирането на центъра д-р Кожухаров каза:

д-р Камен Кожухаров – управител на Комплексния онкологичен център – Русе: „Трудно се справяме. В момента нямаме нов бюджет, всичко е останало на нивата от преди. В същото време инфлационният натиск расте. Контрагентите ни също искат да увеличат приходите си и изпращат искания за анекси към договорите, а нашите приходи остават на нивата от преди година-две. Опитваме се да оптимизираме дейността и да увеличим приходите.“

Д-р Кожухаров коментира и разпределението на средствата и заплатите на лекарите в Комплексния онкологичен център в Русе.