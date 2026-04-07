"Оцелях, това са години, подарени от медицината": Разказ от първо лице за шанса за нов живот с изкуствено сърце

В Световния ден на здравето ще ви разкажем за надеждата и силата, която си дават взаимно лекари и пациенти в битката за живота. В Университетската болница „Св. Екатерина“ в София след донорска ситуация в ИСУЛ е извършена и първата за годината сърдечна трансплантация. И докато екипът на проф. Димитър Петков наблюдава пациентката, ние ще ви срещнем с един мъж, който докато чака за трансплантация, вече две години живее втори живот с изкуствено сърце. За най-големия подарък, който може да получиш за рождения си ден – живот разказва Теодора Георгиева.

Бойко Шиваров: „През лятото на 2024 г. ме приеха, и на 23 юли ми е рожденият ден. На 24 юли ми поставиха изкуствено сърце – подарък за юбилея ми, 50 години живот. Най-големият подарък.“

Бойко Шиваров е на 51 години. Вече близо две години живее втори живот с изкуствено сърце. Новият му живот тежи 3 килограма.

Бойко Шиваров: „Устройството е много удобно, компактно, малко. Много хора даже не знаят, че е изкуствено сърце, и казват: „Ти тази чанта много ли важни документи носиш със себе си?“ Казвам – важни са ми. Това са двете батерии и компютърчето, което управлява помпата. Има зарядно и две резервни. Ако този кабел се прекъсне, сърцето спира да работи.“

През 2018 г. Бойко чува тежката диагноза – остра сърдечна недостатъчност, и започва борбата му за живот.

Бойко Шиваров: „Почнаха мъките. Сложиха ми дефибрилатор – два пъти спира сърцето, включва се дефибрилаторът. Сложиха пейсмейкър, но пак се влошавах. Не можех дори до тоалетната да отида – прилошава ти. Като ми казаха, че нямам никакъв шанс с това сърце да продължа да живея, бях много уплашен. Най-много ме беше страх, че няма да мога да видя децата си.“

проф. Димитър Петков – кардиохирург: „Той е с дилатативна кардиомиопатия – състояние, при което сърцето губи способността си да се съкращава активно и помпената функция намалява. То не може да достави достатъчно кръв на организма. Намираше се в изключително тежко състояние, почти не можеше да се движи и нямаше друга възможност – нито медикаменти, нито други устройства, които можеха да помогнат. Тогава взехме решение и поставихме изкуственото сърце.“

Изкуственото сърце е алтернатива на сърдечната трансплантация за пациенти като Бойко, които са в крайна форма на сърдечна недостатъчност и за които няма друго лечение.

проф. Димитър Петков – кардиохирург: „В момента тези модерни устройства осигуряват дългосрочен живот. Има пациент, който живее с такова сърце от 12–14 години.“ Бойко Шиваров: „Това са години, подарени от съвременната медицина и от специалистите.“

Сега Бойко се усмихва и живее нормален живот. Казва, че не губи надежда – тя го крепи да продължава битката за живота.

Бойко Шиваров: „Прескочих трапа – как няма да се усмихвам. Проф. Петков ме издърпа от дупката, почти като здрав човек. Върша си работата вкъщи, чувствам се добре. Малко по-бавно, почивам, но живея нормално. Най-важното се случи – оцелях. Всичко останало е бонус.“

Около 20 души живеят с изкуствено сърце. Само за миналата година са поставени 9. Най-големият проблем за пациенти като Бойко остава липсата на донори. Към днешна дата 36 души са в листата за трансплантация на сърце. Бойко също чака, но търси и алтернатива във Франция. През изминалата година в България е извършена само една трансплантация.

проф. Димитър Петков – кардиохирург: „Нагласата в обществото е да не се даряват органи за трансплантация. Хубаво е да се увеличи броят на донорите в България, за да може тази алтернатива да има още по-добър край за пациентите.“

Днес, след всичко преживяно, Бойко гледа на живота с други очи.

Бойко Шиваров: „Гледам винаги да съм усмихнат, да виждам доброто. Не си позволявам да мисля, че животът ми е приключил. Старая се да живея така, сякаш всичко е както преди. Ако се сгромолясаш психически, няма да ти помогне никой – човек сам трябва да си помогне.“

Убеден е, че чудесата се случват, когато човек повярва в тях.