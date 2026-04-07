Велики вторник е: На богослужението се чете притчата за десетте мъдри девици

Велики вторник е! Това е вторият ден от Страстната седмица в православния календар и е посветен на поученията на Иисус Христос, като се припомня притчата за десетте мъдри девици.

С нея се подчертава се значението на постоянната духовна подготвеност. Припомня се и притчата за талантите, които подчертават колко е важна готовността за духовния живот и колко е голяма отговорността в служба на Бога и на ближния. Вярващите се призовават да прекарат деня в молитва, размишления и добри дела, като се подготвят духовно за свето причастие и посрещане на "празника на празниците" Великден.