Лекарите празнуват, Световният ден на здравето е

Днес е Световният ден на здравето. Празнуват лекари, зъболекари, сестри, акушерки, фармацевти и всички медицински работници, посветили се на каузата да се грижат за здравето на хората.

Денят се отбелязва всяка година на 7 април. Световният ден на здравето е отбелязан за първи път на 22 юли 1949 г., с решение на първата Световна здравна асамблея, състояла се през 1948 г., и се приема като професионален празник на работещите в сферата на здравеопазването.

В Световната здравна организация членуват 194 държави, включително и България.