Джей Ди Ванс пристига в Будапеща за среща с Виктор Орбан

Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс пристига на посещение в Унгария дни преди парламентарните избори този уикенд.

Американският вицепрезидент ще разговаря с министър-председателя и ще присъства на отбелязването на Деня на унгарско-американското приятелство. Посещението на Ванс идва в момент, в който социологическите проучвания сочат, че опозиционните партии набират преднина пред партията на Орбан.

Според анализатори това ще бъдат най-тежките избори за близкия до Доналд Тръмп премиер националист от 2010 година насам. Той ще се бори за пети мандат.