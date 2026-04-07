Енергийният министър: Наблюдаваме ежедневно пазара на...
ЗАПАЗЕНИ

Жителите на Бачково са притеснени заради опасността от активизиране на нови свлачища в следващите дни

от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 03:45 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Голямото количество дъжд, паднало в края на миналата седмица, създаде сериозни затруднения на хората в село Бачково, както и на пътуващите по главния път Асеновград – Смолян, където срутища скална маса падаха по шосето. Заради запушени шахти в селото две улици продължават да бъдат наводнени, а увеличеният дебит на водопада залива търговски обекти и пътното платно.

"Към момента е трудно. Откъснати сме, както виждате. Нямаме реална комуникация. Всичко купено се носи на ръце. Децата ни минават по тази улица — неприятно, притеснително. Вече пети ден — никаква реакция от общината, никаква реакция от държавата. Чакаме, както казах и миналия път, незабавни мерки. Също така тръпнем в очакване на следващия дъжд. Надяваме се да не е толкова силен. Нещата са тревожни и притеснителни. Видимо проблемът е във водосъбирането, дренирането, липсата на път като цяло и голямото количество вода, което се изсипа", споделя жител на Бачково.

Хората са притеснени, че при следващ по-интензивен дъжд отново може да имат проблеми.

"Една проблемна част от улица „Чая“, става въпрос за около 35 метра стена, която с всяко прииждане на реката прави улицата все по-тясна и по-тясна. Мисля, че е време вече община Асеновград да сложи една преградна лента и да не може да се минава. Сега, с последния дъжд, отново има пропадане на пътя — невъзможност за преминаване. Остават там 4 къщи. Петък, събота и неделя аз бях евакуиран в Пловдив. Снощи за първи път спах вкъщи, но и днес минавам не с кола, а пеша, с направени подръчни средства, за да пресечем дерето, което ни отделя", отбелязва друг жител на селото.

Кметът на Бачково е категоричен, че е необходимо изграждането на подпорна стена.

Христо Калчев, кмет на село Бачково: "През вчерашния ден бяха овладени два от разливите на две улици — улица „Родопи“ и улица „Кокиче“, тъй като по тях се стичаше много вода. В съботния ден имаше интензивни валежи в продължение на няколко часа. Така или иначе, към момента водата е отведена. През днешния ден очакваме техника, с която да се разчистят шахтите и след това ще започне почистване на наносите от кал и камъни. Много големи са нашите опасения за следващите дни, тъй като прогнозата сочи, че се очакват още валежи. Най-проблемна е тази улица, на която се намираме в момента. Тук, след разговор вчера със специалист от община Асеновград, стана ясно, че трябва да се изгражда подпорна стена. Но за целта първо трябва да бъде изработен проект."

Вижте прякото включване на Мариела Хубинова.

#нови свлачища #запушени шахти #бачково #наводнение

