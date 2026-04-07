Жителите на Бачково са притеснени заради опасността от активизиране на нови свлачища в следващите дни

Голямото количество дъжд, паднало в края на миналата седмица, създаде сериозни затруднения на хората в село Бачково, както и на пътуващите по главния път Асеновград – Смолян, където срутища скална маса падаха по шосето. Заради запушени шахти в селото две улици продължават да бъдат наводнени, а увеличеният дебит на водопада залива търговски обекти и пътното платно.

"Към момента е трудно. Откъснати сме, както виждате. Нямаме реална комуникация. Всичко купено се носи на ръце. Децата ни минават по тази улица — неприятно, притеснително. Вече пети ден — никаква реакция от общината, никаква реакция от държавата. Чакаме, както казах и миналия път, незабавни мерки. Също така тръпнем в очакване на следващия дъжд. Надяваме се да не е толкова силен. Нещата са тревожни и притеснителни. Видимо проблемът е във водосъбирането, дренирането, липсата на път като цяло и голямото количество вода, което се изсипа", споделя жител на Бачково.

Хората са притеснени, че при следващ по-интензивен дъжд отново може да имат проблеми.

"Една проблемна част от улица „Чая“, става въпрос за около 35 метра стена, която с всяко прииждане на реката прави улицата все по-тясна и по-тясна. Мисля, че е време вече община Асеновград да сложи една преградна лента и да не може да се минава. Сега, с последния дъжд, отново има пропадане на пътя — невъзможност за преминаване. Остават там 4 къщи. Петък, събота и неделя аз бях евакуиран в Пловдив. Снощи за първи път спах вкъщи, но и днес минавам не с кола, а пеша, с направени подръчни средства, за да пресечем дерето, което ни отделя", отбелязва друг жител на селото.

Кметът на Бачково е категоричен, че е необходимо изграждането на подпорна стена.

Христо Калчев, кмет на село Бачково: "През вчерашния ден бяха овладени два от разливите на две улици — улица „Родопи“ и улица „Кокиче“, тъй като по тях се стичаше много вода. В съботния ден имаше интензивни валежи в продължение на няколко часа. Така или иначе, към момента водата е отведена. През днешния ден очакваме техника, с която да се разчистят шахтите и след това ще започне почистване на наносите от кал и камъни. Много големи са нашите опасения за следващите дни, тъй като прогнозата сочи, че се очакват още валежи. Най-проблемна е тази улица, на която се намираме в момента. Тук, след разговор вчера със специалист от община Асеновград, стана ясно, че трябва да се изгражда подпорна стена. Но за целта първо трябва да бъде изработен проект."

