Контрабандните играчки, хванати в Бургас, са внесени от три български фирми

Митнически служители в Бургас задържаха над 33 000 контрабандни детски играчки и артикули. Те са открити при проверки на морски контейнери със стоки от Китай.

Нарушенията са установени при три отделни проверки, като играчките са били недекларирани и укрити сред други товари. Контрабандните артикули са разкрити при проверки на контейнери с вносни стоки на пристанището в Бургас.

Даниел Ангелов – началник на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Митница Бургас: „Откритието е в резултат на прецизен анализ на риска. Селекцията се извършва за всички стоки, влизащи с контейнери на пристанище Бургас-център, като част от тях се избират за физическа проверка. Моите колеги извършиха щателна проверка, в резултат на която съмненията се потвърдиха.“

Стоките са предназначени за вътрешния пазар в България и са внесени от три български фирми. Общото количество надхвърля 34 000 артикула.

Даниел Ангелов – началник на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Митница Бургас: „При единия случай най-фрапиращото беше, че част от стоките бяха открити във фабричните кухини на вендинг автомати за детски играчки. Става въпрос за детски играчки, часовници, ключодържатели и подобни артикули.“

Митническите органи работят в координация с други контролни институции.

Даниел Ангелов – началник на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Митница Бургас: „При възникване на съмнение се обменя информация с други контролни органи. При необходимост се вземат проби за изследване и експертиза.“

Рискът за децата е свързан с опасни материали.

Даниел Ангелов – началник на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Митница Бургас: „Рискът е от опасни бои, пластмаси, съдържащи фталати, както и от малки части, които могат да бъдат погълнати.“

От началото на годината това е най-големият случай на задържане на подобни артикули. Част от тях са фалшифицирани и нарушават права върху интелектуалната собственост.

Даниел Ангелов – началник на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Митница Бургас: „През последните месеци се наблюдава ръст на контрабандата, тъй като е пролетен сезон и търговците се зареждат за лятото. Образуват се административно-наказателни производства, като санкциите са от 100 до 200 процента върху митническата стойност, а стоките се отнемат в полза на държавата.“

