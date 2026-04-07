Президентът Илияна Йотова поздрави лекарите по случай професионалния им празник

Специален ден е днес - празникът на хората с бели одежди и бели души, които са отдали себе си на нашето здраве. Това написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова по повод Световния ден на здравето - празник на медиците.

"Хората, които са силният ни щит в битката с болестта. Хората, в чиито очи срещаме подкрепа и успокоение, че всичко ще бъде наред. Без тях светът би бил празно и сурово място, лишено от вяра и светлина. Дължим толкова много като държава и като общество на лекарите, медицинските сестри, здравните специалисти. За тях успехът не се измерва в пари, власт, популярност, а във възстановеното здраве на пациента и спасения живот, в протегнатите за благодарност ръце. Благодаря – не само на празник, а всеки ден, за професионализма, себеотрицанието, любовта, за достойнството и скромността, с които изпълнявате ежедневно своята мисия. Бъдете здрави!

Здраве и сили и за вашите подкрепящи семейства.

Честит Световен ден на здравето и Ден на здравния работник!"