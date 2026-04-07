Международен футболен турнир в Смолян събира деца от Балканите

300 деца от 4 държави ще участват в международен футболен турнир в Смолян.

Деца, набор 2014 и 2016 година, от България, Северна Македония, Сърбия и Албания участват в турнира. Отборите са 20, като това включва около 280-290 деца.

"Харесва ми градът. Красивата природа и отношението на хората ме спечелиха, да организираме турнира тук. Да доведеш сериозни имена тук, си е усилие. Десет дни преди началото на турнира, той можеше да пропадне. Общината оттегли подкрепата си към турнира. Направихме го за хората и ръководството. Дечицата го заслужават" сподели турнирният директор Стефан Дамянов в интервю за предаването "България в 60 минути".

Според него турнирът има потенциал да стане ежегоден.

"Има шанс децата да бъдат забелязани. Идват скаути и гледат децата. Всеки един турнир е възможност за тях. Надявам се догодина да доведем и отбори от Гърция. Надявам се турнирът да стане традиционен. Организирам 10-12 турнира годишно на целия Балкански полуостров", допълни Дамянов.

Турнирът продължава до четвъртък, 9 април.

Вижте цялото интервю във видеото.