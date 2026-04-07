Два от четирите хидроагрегата в ПАВЕЦ "Чаира" вече работят. Това съобщи след инспекция на място служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Хидроагрегат 3 е преминал успешно 72-часовите проби и ще функционира в тестов режим до получаването на Акт 16, което се очаква през месец май.

На този етап всички системи за контрол и управление на машината са напълно обновени. Министерството на енергетиката подготвя обществената поръчка и за ремонта на хидроагрегат 1, като очакванията са той да заработи през 2028 година.