Подготовката за вота: Демонстрация в парламента как се обработват данните от гласуването

Как гласовете се превръщат в депутатски мандати и как се обработват данните от гласуването – това беше показано по-малко от две седмици преди предсрочните избори в сградата на Народното събрание. Публичната демонстрация направиха от "Информационно обслужване" в парламента. За пръв път ще се следи и постоянно ли работи видеонаблюдението.

22 години видеоматериал – на толкова се равняват записите с видеонаблюдението и видеозаснемането от изборите у нас, откакто се записва броенето на гласовете и попълването на протоколите в секциите. Или това са почти 11 милиона и 500 000 минути. На последните избори през октомври 2024 година 11 400 секции или 98 на сто са излъчвали на живо. Но имаше и такива, които пак не се справиха с пускането на камерата.

Ивайло Филипов, директор на "Информационно обслужване": "Системата, която "Информационно обслужване" е изградило, сега сме я надградили с това, че на всеки 10 минути проверява дали секцията излъчва, ако тя не излъчва поради някаква причина – ние ще информираме ЦИК и Районните избирателни комисии, така че да сигнализира СИК да пусне устройството."

За първи път "Информационно обслужване" показа и детайлно описание на стъпките от методиката за данните от изборите – по закон точно това дружество се занимава с компютърната обработка. За тези избори има и още нещо ново – мобилно приложение, което да улесни работата на над 12-те хиляди секционни избирателни комисии в страната и в чужбина. Чрез него те ще могат да проверяват правилно ли са сметнали гласовете и преференциите.

Александър Станев, "Информационно обслужване": "Като казваме демонстрация – тя представлява една малка обработка на едни избори. Така, че да минем през всички процеси, през които минават едни избори, но в доста по-малък мащаб."

Ивайло Филипов, директор на "Информационно обслужване": "За подобряване качеството на протоколите – мобилният APP вече е изтеглен над 2000 пъти." Камелия Нейкова, председател на ЦИК: "Да призова всички наблюдатели, представители на партиите, неправителствени организации, граждани, всички, които се интересуват от изборния процес, да бъдат активни."

Ако протоколите бъдат попълнени без грешка членовете на комисиите отличници ще получат по 15 евро бонус. Присъстващите в секциите застъпници, представители на политическите формации и наблюдатели също могат да ползват приложението, за да проверяват отчитането на гласовете. Второто ниво на проверка на протоколите се прави в преброителните центрове в районните комисии.

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: "Дали сме изрични указания, ако в секционен протокол има допуснати грешки в действителните гласове, да се свиква цялата секционна избирателна комисия, да се преброяват отново бюлетините."

И още – електорална карта ще показва секциите в страната и чужбина, колко са избирателите, колко са подадените гласове и как се излъчват депутатите. За първи път днес беше дадена и възможност на партиите и коалициите да проверят изходния код на системите, с които ще се обработват резултатите. Интересът обаче беше малък.