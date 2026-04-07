България на "Евровизия 2026": Подкрепа за Дара и от българите в чужбина

С бързи темпове тече подготовката за българското участие в конкурса. Песента на Дара "Bangaranga" придобива все по-голяма популярност в социалните мрежи. За да привлекат повече гласове от българите зад граница, Дара, музикалният ѝ продуцент и генералният директор на БНТ се срещнаха с представители на Агенцията на българите в чужбина и обсъдиха как да популяризират още повече българската песен.

Още в в първите дни след излизането си "Bangaranga" се сдоби с милиони гледания. Социалните мрежи бяха залети с коментари и публикации, които продължават и днес. Важно е обаче песента да събере възможно най-много гласове в реално време на полуфинала на 14 май. По регламент те трябва да дойдат от страни извън България. Затова е нужна подкрепата на сънародниците ни зад граница.

Дара: "Като човек, който вече се е срещал с много българи в чужбина, знам каква любов и енергия има в тях. Това са ми едни от най-хубавите срещи за 10-годишна кариера. Това е момента, в който вие също може да бъдете част от нашата победа."

Като член на EВU Българската национална телевизия е официалният участник в песенния конкурс, а Дара е избраният изпълнител, който ще представя България. Обществената медия се грижи за максималното разпространяване и популяризиране на песента сред останалите обществени телевизии и организирането на фен-срещи на Дара с българи зад граница. Обществената медия е връзката между артиста и публиката, дори тя е да е на хиляди километри от родината.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Приятели от фолклорните състави на българите зад граница, знам, че сте организирани, знам, че сте много. Хора от певческите групи, тези от вас, които пращат децата си в неделни училища, имате групи, в които можете да споделите видеото на Дара, моля ви, организирайте се и гласувайте за нашата песен на "Евровизия". Това е песен на България, България, която вие обичате повече от всичко на света."

"Евровизия" е не просто конкурс, а повод да се почувстваме свързани - където и да сме по света. Затова най-силна подкрепа се очаква от неделните училища и фолклорните състави на българите зад граница.

Саня Армутлиева, управител и собственик на "Вирджиния Рекърдс": "Бихме искали колкото се може повече от българите, които са част от тези средища, да споделят песента. Дара е записала видеа за огромно количество конкретни градове, за всички държави, в които ще отправи лично послание." Райна Манджукова, изпълнителен директор на ИАБЧ: "Агенцията за българите в чужбина разполага с контакти и поддържа тесни и приятелски отношения с над 1000 организации в 52 държави по света."

Своята подкрепа към Дара изрази и Йоанна Драгнева - артист, който представи България на "Евровизия" през 2008 година.

Йоанна Драгнева, заместник-директор на ИАБЧ: "Тази подкрепа за артиста е изключително важна. Всъщност тази надпревара не е само за песен, а и за това колко е силна подкрепата за артиста в съответната държава."

Големият финал на "Евровизия 2026" е на 16 май, като до него стигат по 10 държави от всеки полуфинал.