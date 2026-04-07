Български принос за мисиите до Луната
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне,...
Чете се за: 04:20 мин.
"Видяхме слънчевата корона и Марс": Екипажът на...
Чете се за: 04:02 мин.
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Чете се за: 02:50 мин.
Дъжд и сняг за Великден
Чете се за: 02:27 мин.
"Оцелях, това са години, подарени от...
Чете се за: 05:50 мин.
Енергийният министър: Наблюдаваме ежедневно пазара на...
Чете се за: 04:52 мин.

България на "Евровизия 2026": Подкрепа за Дара и от българите в чужбина

Християна Димитрова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
С бързи темпове тече подготовката за българското участие в конкурса. Песента на Дара "Bangaranga" придобива все по-голяма популярност в социалните мрежи. За да привлекат повече гласове от българите зад граница, Дара, музикалният ѝ продуцент и генералният директор на БНТ се срещнаха с представители на Агенцията на българите в чужбина и обсъдиха как да популяризират още повече българската песен.

Още в в първите дни след излизането си "Bangaranga" се сдоби с милиони гледания. Социалните мрежи бяха залети с коментари и публикации, които продължават и днес. Важно е обаче песента да събере възможно най-много гласове в реално време на полуфинала на 14 май. По регламент те трябва да дойдат от страни извън България. Затова е нужна подкрепата на сънародниците ни зад граница.

Дара: "Като човек, който вече се е срещал с много българи в чужбина, знам каква любов и енергия има в тях. Това са ми едни от най-хубавите срещи за 10-годишна кариера. Това е момента, в който вие също може да бъдете част от нашата победа."

Като член на EВU Българската национална телевизия е официалният участник в песенния конкурс, а Дара е избраният изпълнител, който ще представя България. Обществената медия се грижи за максималното разпространяване и популяризиране на песента сред останалите обществени телевизии и организирането на фен-срещи на Дара с българи зад граница. Обществената медия е връзката между артиста и публиката, дори тя е да е на хиляди километри от родината.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Приятели от фолклорните състави на българите зад граница, знам, че сте организирани, знам, че сте много. Хора от певческите групи, тези от вас, които пращат децата си в неделни училища, имате групи, в които можете да споделите видеото на Дара, моля ви, организирайте се и гласувайте за нашата песен на "Евровизия". Това е песен на България, България, която вие обичате повече от всичко на света."

"Евровизия" е не просто конкурс, а повод да се почувстваме свързани - където и да сме по света. Затова най-силна подкрепа се очаква от неделните училища и фолклорните състави на българите зад граница.

Саня Армутлиева, управител и собственик на "Вирджиния Рекърдс": "Бихме искали колкото се може повече от българите, които са част от тези средища, да споделят песента. Дара е записала видеа за огромно количество конкретни градове, за всички държави, в които ще отправи лично послание."

Райна Манджукова, изпълнителен директор на ИАБЧ: "Агенцията за българите в чужбина разполага с контакти и поддържа тесни и приятелски отношения с над 1000 организации в 52 държави по света."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Своята подкрепа към Дара изрази и Йоанна Драгнева - артист, който представи България на "Евровизия" през 2008 година.

Йоанна Драгнева, заместник-директор на ИАБЧ: "Тази подкрепа за артиста е изключително важна. Всъщност тази надпревара не е само за песен, а и за това колко е силна подкрепата за артиста в съответната държава."

Големият финал на "Евровизия 2026" е на 16 май, като до него стигат по 10 държави от всеки полуфинал.

#ИАБЧ #„Bangaranga“ #"Евровизия 2026" #Евровизия 2026 #Дара #Саня Амуртлиева #Милена Милотинова #Йоанна Драгнева

ТОП 24

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Дъжд и сняг за Великден
2
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
3
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в Северна Франция
4
Машинист загина, 13 пътници бяха ранени при тежък жп инцидент в...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
5
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
6
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
2
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
6
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...

Още от: Общество

"24 часа" на 35 години: Президентът Йотова връчи почетен знак на медията
"24 часа" на 35 години: Президентът Йотова връчи почетен знак на медията
Проф. Петко Карагьозов получи приза "Лекар на София" Проф. Петко Карагьозов получи приза "Лекар на София"
Чете се за: 01:17 мин.
"Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина "Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина
Чете се за: 02:32 мин.
Ще въведат ли таван на печалбите за бизнеса с горива при непазарни практики? Ще въведат ли таван на печалбите за бизнеса с горива при непазарни практики?
Чете се за: 04:00 мин.
За трета поредна година в зоопарка в Стара Загора се излюпват белоглави лешояди За трета поредна година в зоопарка в Стара Загора се излюпват белоглави лешояди
Чете се за: 01:50 мин.
Творчеството на Янка Рупкина остава в културната памет на България, пишат от Министерството на културата Творчеството на Янка Рупкина остава в културната памет на България, пишат от Министерството на културата
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
"Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина "Калиманку, Денку": Спомен за голямата Янка Рупкина
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Български принос за мисиите до Луната Български принос за мисиите до Луната
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
България на "Евровизия 2026": Подкрепа за Дара и от българите в чужбина България на "Евровизия 2026": Подкрепа за Дара и от българите в чужбина
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Подготовката за вота: Демонстрация в парламента как се обработват...
Чете се за: 03:57 мин.
Парламентарни Избори 2026
Мерки в подкрепа на транспортния бранш – какво предлага...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Казусът с градския прокурор на София: Янкулов иска дисциплинарно...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
"Видяхме слънчевата корона и Марс": Екипажът на...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
