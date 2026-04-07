БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Проверки преди Великден: Качеството и цените на агнешкото месо за празника

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
проверки великден
Снимка: БТА
Слушай новината

Агенцията по безопасност на храните е открила в Свищов над 10 тона охладено месо с изтекъл срок на годност. То е намерено в кланица, към която има и цех за преработка. Проверките на инспекторите продължават и след Великден.

Тази година агнешкото месо е с 10% по-скъпо спрямо миналата показа проверката ни днес. Причините са – намаленото родно производство и оттук завишената доставна цена.

Петър Василев, управител на магазин за месо: "16 евро е цената на бутчето, а на плешката – 15 евро килограма, идват в последния момент и пазаруват."

Потребителите се оплакват от поскъпналото агнешко и купуват по-малки количества.

- Скъпичко е, но винаги е така точно преди Великден.

- Прекалено великденска е цената, но какво да се прави. Висока е, преди няколко дни беше по-евтино.

В някои от веригите цените днес бяха по-ниски от тези в кварталните магазини. В един от големите хипермаркети килограм българско агнешко се продаваше за 11 евро. При проверките си инспекторите са особено бдителни дали на етикета на вносното агнешко е отбелязана датата на замразяването му и кога е било размразено. Проверки се правят и по сигнали на граждани.

Бистра Иванова, отдел "Контрол на храните", ОДБХ-София: "Вчера имаме над 40 кг месо - агнешки главички и субпродукти, открити в магазин за хранителни стоки, с изтекъл срок на годност."

Агнешкото задължително трябва да има печат. Синият означава, че е българско, а червеният – че е внос, а липсата на печат – че е непроверено и без документи. Проверките продължават и в почивните дни.
Сигнали за нарушения могат да се подават на горещия телефон, както и онлайн в сайта на агенцията.

#преди Великден #цени на агнешко месо #агнешко месо #проверки на БАБХ #новини в Метрото

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ