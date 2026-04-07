Проверки преди Великден: Качеството и цените на агнешкото месо за празника

Агенцията по безопасност на храните е открила в Свищов над 10 тона охладено месо с изтекъл срок на годност. То е намерено в кланица, към която има и цех за преработка. Проверките на инспекторите продължават и след Великден.

Тази година агнешкото месо е с 10% по-скъпо спрямо миналата показа проверката ни днес. Причините са – намаленото родно производство и оттук завишената доставна цена.

Петър Василев, управител на магазин за месо: "16 евро е цената на бутчето, а на плешката – 15 евро килограма, идват в последния момент и пазаруват."

Потребителите се оплакват от поскъпналото агнешко и купуват по-малки количества.

- Скъпичко е, но винаги е така точно преди Великден. - Прекалено великденска е цената, но какво да се прави. Висока е, преди няколко дни беше по-евтино.

В някои от веригите цените днес бяха по-ниски от тези в кварталните магазини. В един от големите хипермаркети килограм българско агнешко се продаваше за 11 евро. При проверките си инспекторите са особено бдителни дали на етикета на вносното агнешко е отбелязана датата на замразяването му и кога е било размразено. Проверки се правят и по сигнали на граждани.

Бистра Иванова, отдел "Контрол на храните", ОДБХ-София: "Вчера имаме над 40 кг месо - агнешки главички и субпродукти, открити в магазин за хранителни стоки, с изтекъл срок на годност."

Агнешкото задължително трябва да има печат. Синият означава, че е българско, а червеният – че е внос, а липсата на печат – че е непроверено и без документи. Проверките продължават и в почивните дни.

Сигнали за нарушения могат да се подават на горещия телефон, както и онлайн в сайта на агенцията.