Захлаждане и понижение на температурите до петък

Понижението при максималните температури ще продължи до петък, след което предстои постепенно затопляне. Ще се понижават и минималните температури и в събота ще има и отрицателни стойности, при което освен валежи от дъжд, ще има и райони със сняг.

И в сряда остава силният северозападен вятър. След временно отслабване на през нощта, утре отново ще се усили. Предупреждение от първа степен – жълт код, за опасно силни пориви е в сила вече в цялата страна. С вятъра ще продължи да нахлува по-студен въздух и максималните съществено ще се понижат. В повечето райони ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 12°, по-високи все още само в крайните югозападни части от страната – до около 18°. Ще преобладава слънчево време със слаби и изолирани превалявания от дъжд, главно в Източна България.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителни и на места ще превалява. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад.

В планините ще бъде още по-ветровито, с временно бурен северозападен вятър. Ще бъде предимно слънчево, с превалявания в масивите от Източна България.

Времето в Европа – на много места над Пиренеите ще бъде с валежи от дъжд, по-интензивни и придружени от гръмотевици в югозападните райони от полуострова. Значителни валежи ще има и в страните от Източна Европа. В централните части от континента температурите ще се понижават. И на Балканите ще продължи да нахлува по-студен въздух, но само на отделни места ще превали.

У нас, в четвъртък вятърът ще отслабне, но ще вали на повече места в страната, а вечерта и през нощта срещу петък, с понижението на температурите, на места в Северна България и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

В събота и неделя валежи ще има главно в Източна България и планините, като отново в нощните часове на отделни места в североизточните и планинските райони ще вали и сняг. Минималните температури ще са близки до нулата, а в събота на места по високите полета ще са и отрицателни. Максималните ще са най-ниски в петък – предимно между 7° и 12°, през останалите дни в повечето места ще са между 9° и 14°.