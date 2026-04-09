Министерството на финансите ще публикува списък с...
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за освобождаването на Андрей Гюров

Остави запитването до Съда на европейския съюз

върховният административен съд остави сила решението административен съд ndash благоевград касаещо ректора югозападния университет bdquoнеофит рилскиl
Върховният административен съд отхвърли искането на Управителния съвет на БНБ за оттегляне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз във връзка с предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от поста подуправител на банката. Същото определение оставя без уважение и искането на УС на БНБ за прекратяване на производството по административно дело № 7373/2024 г.

Съдебният състав на ВАС е взел предвид всички представени доказателства и становища, включително писмата на Гюров, според които отмяната на решението на БНБ би му донесла благоприятни правни последици – както защита на доброто име, така и основание за търсене на обезщетение за претърпени вреди.

Определението на ВАС е окончателно, а препис от него ще бъде изпратен на Съда на ЕС по дело № С-611/2024 г.

Пълния текст на становището на ВАС:

Върховният административен съд остави без уважение искането на Управителния съвет на БНБ за оттегляне на отправеното преюдициално запитване до Съда на европейския съюз по казуса с предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от длъжността подуправител на националната банка, по повод на което е образувано дело № С-611/2024 г.

Със същото определение върховните магистрати оставят без уважение и искането на УС на БНБ за прекратяване на производството по административно дело 7373/2024 г. на ВАС.

За да постанови този резултат, съдебният състав на ВАС е съобразил всички становища на страните, представените доказателства и служебно известните му обстоятелства относно промяната в заеманата от Андрей Гюров длъжност като министър-председател.

В представени по делото становища от Андрей Гюров с вх. № 9067 от 27 март 2026 г. и вх. № 9407 от 01 април 2026 г. жалбоподателят застъпва позиция, че не е загубил правен интерес от оспорването на решение № 340 от 16 юли 2024 г. на УС на БНБ за предсрочното му освобождаване от длъжността подуправител, ръководител на управление „Емисионно“ в Българската народна банка. Изрично е посочено, че от евентуалната отмяна на процесния административен акт, за жалбоподателя биха се породили благоприятни правни последици. Жалбоподателят сочи, че от една страна с отмяната на процесното решение на УС на БНБ би се постигнала защита на доброто му име в обществото, а от друга страна отмяната на процесния административен акт е основание да търси обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

С оглед на тези съображения, жалбоподателят изразява становище за неоснователност на отправените до съда искания от страна на УС на БНБ да се възобнови производството по делото; да се оттегли отправеното до СЕС преюдициално запитване, по което е образувано дело С-611/2024 г.; да се остави без разглеждане жалбата на Андрей Гюров срещу решение № 340 от 16 юли 2024 г. на УС на БНБ и да се прекрати производството по делото

Върховните магистрати приемат, че в случая за Андрей Гюров съществува правен интерес от оспорване, доколкото при положителен за него резултат се създават предпоставки за реализиране на правото му да търси обезщетяване на претърпени както имуществени, така и неимуществени вреди. В този смисъл разпоредбата на чл. 204, ал. 1 от АПК изрично указва, че иск за обезщетение за вреди може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред, т.е. отмяната на административния акт съставлява абсолютна процесуална предпоставка по отношение на исковото производство за обезщетение..

С оглед на гореизложеното, настоящият съдебен състав приема, че жалбоподателят Андрей Гюров не е загубил правен интерес от отмяната на процесното решение на УС на БНБ, независимо от обстоятелството, че от 19 февруари 2026 г. са прекратени правомощията му на подуправител на БНБ по силата на чл. 13, ал. 8 от ЗБНБ.

Върховните магистрати приемат за неоснователно и отправеното от УС на БНБ искане за оттегляне на отправеното преюдициално запитване по казуса с предсрочното освобождаване на Гюров от поста му в БНБ, тъй като за правилното разрешаване на спора е необходимо тълкуване на нормите на правото на ЕС, които са посочени в отправеното преюдициално запитване.

Определението по административно дело 7373 от 2026 г. на ВАС е окончателно, като препис от него ще бъде изпратен на СЕС по дело С-611/2024 г.

#освобождаване от БНБ #Андрей Гюров #ВАС

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Прокуратурата обвини двама мъже, задържани за разпространение на близо 40 кг наркотик в София
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са...
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за...
