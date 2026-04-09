България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)

България се прощава с големия композитор, певец и поет Михаил Белчев. Поклонението ще се състои днес от 13.00 часа в НТ „Иван Вазов“.

Михаил Белчев почина 6 април 2026 г. на 79 години. Творчеството му оставя невероятна следа в българската музика и култура. Сред най-популярните му песни са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и много други.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

БНТ изказва съболезнования на семейството!