България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)

България се прощава с големия композитор, певец и поет Михаил Белчев. Поклонението ще се състои днес от 13.00 часа в НТ „Иван Вазов“.
Михаил Белчев почина 6 април 2026 г. на 79 години. Творчеството му оставя невероятна следа в българската музика и култура. Сред най-популярните му песни са "Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и много други.
Вижте в прякото включване на Галя Крайчовска.
БНТ изказва съболезнования на семейството!