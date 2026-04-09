Министерството на финансите ще публикува списък с...
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Десетки дойдоха в Народния театър, за да отдадат почит

Поклонение пред Михаил Белчев
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Днес се сбогувахме с Михаил Белчев. Големият български поет, композитор и певец си отиде на 79 години. Десетки дойдоха в Народния театър за да отдадат почит към вдъхновителя на няколко поколения.

Недялко Йорданов: "Заедно пяхме на тази сцена и се казвах, че има половин година още и Мишо ще има юбилей, 80 годишен. И ще има. Ще направим такъв юбилей. Трябва да направим. Той е жив."

Илияна Йотова, президент на България: "Блестящ поет, музикант, който умееше да свири със струните на безкрайната вселена, наречена човек. Със всеки свой акорд и със всеки свой стих ни казваше колко е хубаво да се живее, отърсваше от омразата, проклинаше злобата, защото на този свят има нейно величество -любов, която ражда, която осмисля, която поражда, която зарежда."

Маргарита Хранова: "Мишо беше невероятен приятел, музикант. Ще го запомним с нeговата доброта, честност и отзивчивост."

Йорданка Христова: "С голямата душа, голямото сърце, с изключителната емоция която ни дари. Той ни влезе и ни бръкна в душите дълбоко."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Мишо Белчев е цяла вселена. Той даде цялото си творчество и цялото си сърце на всички нас, Израснахме с неговите песни, които, дай Боже, ще
остареем с неговите песни. Аз го написах и в книгата. Младостта си отива, но Мишо - не."

Етиен Леви: "Освен като човек, като светла личност е оставил едно огромно творчество като наследство и такъв човек като него, който е допринесъл толкова много за българската култура, за българската духовно си за българското изкуство няма как да бъде забравен."

Богдана Карадочева и Александър Петров: "Обичаме го. Ще ни липсва. И няма да го забравим."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
1
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
2
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
3
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска по-лека мярка
4
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска...
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
5
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
6
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази година?
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази година?
Музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров“ открива филиал в Бургас Музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров“ открива филиал в Бургас
Кои са тазгодишните носители на "Златен кукерикон" Кои са тазгодишните носители на "Златен кукерикон"
Селин Дион добави шест нови дати за концерти в Париж Селин Дион добави шест нови дати за концерти в Париж
Стефан Мавродиев получава десетия „Златен кукерикон“ за цялостен принос Стефан Мавродиев получава десетия „Златен кукерикон“ за цялостен принос
НАТФИЗ отбеляза 150 години от рождението на актьора Кръстьо Сарафов НАТФИЗ отбеляза 150 години от рождението на актьора Кръстьо Сарафов
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с...
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън до Йерусалим Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън до Йерусалим
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
След примирието Израел отвори Светите места в Йерусалим
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за...
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази...
