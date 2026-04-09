Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения

Днес се сбогувахме с Михаил Белчев. Големият български поет, композитор и певец си отиде на 79 години. Десетки дойдоха в Народния театър за да отдадат почит към вдъхновителя на няколко поколения.

Недялко Йорданов : "Заедно пяхме на тази сцена и се казвах, че има половин година още и Мишо ще има юбилей, 80 годишен. И ще има. Ще направим такъв юбилей. Трябва да направим. Той е жив."

Илияна Йотова, президент на България : "Блестящ поет, музикант, който умееше да свири със струните на безкрайната вселена, наречена човек. Със всеки свой акорд и със всеки свой стих ни казваше колко е хубаво да се живее, отърсваше от омразата, проклинаше злобата, защото на този свят има нейно величество -любов, която ражда, която осмисля, която поражда, която зарежда."

Йорданка Христова : "С голямата душа, голямото сърце, с изключителната емоция която ни дари. Той ни влезе и ни бръкна в душите дълбоко."

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Мишо Белчев е цяла вселена. Той даде цялото си творчество и цялото си сърце на всички нас, Израснахме с неговите песни, които, дай Боже, ще

остареем с неговите песни. Аз го написах и в книгата. Младостта си отива, но Мишо - не."

Етиен Леви: "Освен като човек, като светла личност е оставил едно огромно творчество като наследство и такъв човек като него, който е допринесъл толкова много за българската култура, за българската духовно си за българското изкуство няма как да бъде забравен."

Богдана Карадочева и Александър Петров: "Обичаме го. Ще ни липсва. И няма да го забравим."