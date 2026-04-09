Пускат движението по бул. "Тодор Каблешков" в София

Пускат за движение новоизградения последен участък от бул. "Тодор Каблешков" – 80 метра, с които булевардът е напълно завършен в своя пълен габарит. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във фейсбук.

Приключиха строително-монтажните дейности по трасето в отсечката между ул. "Гатьо Шишков" и ул. "Иван Андонов", след успешно отчуждаване на частен имот, който възпрепятстваше реализацията на проекта.

Бул. "Тодор Каблешков" е част от третия градски ринг и осигурява директна връзка между бул. "Цар Борис III" и бул. "Черни връх", като подобрява транспортния достъп до кварталите "Кръстова вада", "Манастирски ливади" и прилежащите територии.

"Направление "Обществено строителство" на общината следи стриктно всички елементи от изпълнението на последния участък на бул. "Тодор Каблешков", така че строително-монтажните работи да са реализирани в съответствие с одобрения проект, нормативните изисквания, при което строежът е завършен в пълен обхват, с пълна техническа обезпеченост на инфраструктурата и предсрочно", заяви заместник-кметът Никола Лютов.

Булевардът е изграден с две платна с по три ленти за движение, тротоари, велосипедни алеи и разделителна ивица, предвидена за бъдещо трамвайно трасе. Изпълнени са три ключови кръстовища – при ул. "Луи Айер", ул. "Емилиян Станев" и бул. "Черни връх", които осигуряват връзки със съседните квартали.

Изградена е цялата съпътстваща техническа инфраструктура – водоснабдяване и канализация, електро- и телекомуникационни мрежи, газоразпределение, улично осветление и озеленяване, съобразено с изискванията за устойчива градска среда.

С реализирането на последния етап се финализира стратегически инфраструктурен проект за подобряване на транспортната свързаност в южните части на София. Проектът се финансира от бюджета на Столичната община и със средства от Европейската инвестиционна банка.