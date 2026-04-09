Информационни войни: Проирански видеа с унищожителна сатира за Тръмп

Войните, оказва се, не се водят само на бойното поле - с все по-широкото навлизане на изкуствения интелект интернет е другият широк фронт. В информационните битки основен инструмент са сатиричните пропагандни видеа. Проирански настроена група се превърна в хит в социалните мрежи със серия от клипове, които изобразяват Доналд Тръмп и съюзниците му като човечета от конструктор.

Доналд Тръмп обявява победа над Иран, но светът около него се срива. Ирански ракети летят към САЩ и съюзниците на Вашингтон в Близкия изток. Анимация, нарисувана в стила на човечета от конструктор, която осмива действията на Тръмп и показва как режимът в Иран ще надделее. Видеото е придружено от хип-хоп парче, в което американският лидер е наречен "загубеняк".

Дейвид Гилбърт, журналист: "Това е нов вид информационна война - наблюдаваме възхода на млади активисти с достъп до изкуствен интелект, които за минути създават унищожително сатирично съдържание. Виждаме и че то светкавично се припознава от огромна аудитория."

С навлизането на изкуствения интелект политическата сатира изцяло е променила облика и скоростта си. Часове след като Тръмп обяви примирието с Иран, клипчето с неговия аналог от конструктор завладя интернет пространството. Притеснен анимационният Доналд Тръмп се събужда от кошмар и гледа мирния план от 10 точки.

Следва друго - Иранската революционна гвардия бомбардира Израел и съюзници на Вашингтон в Близкия изток.

Авторите се наричат Еxplosive media - анонимна група, която създава проирански видеа. За себе си казват, че са независими, но няколко официални правителствени канали в Иран споделиха техни видеа.

Дейвид Гилбърт, журналист: "Очевидно става дума за хора, които имат достъп до западна култура, които знаят точно как да поднесат шегите си. Ако правителство се опита да направи такова нещо, обикновено не се получава - виждаме, че от администрацията на Тръмп са наели млади хора, които да им движат профилите, но част от публикациите са много несполучливи."

Подобно видео се появи и за мащабната израелска атака срещу Ливан, при която вчера бяха убити над 200 души. Творците на пропаганда с изкуствен интелект нямат задръжки, имат единствено желание да шокират с посланията си.