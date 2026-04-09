начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Националите по спортна аеробика ще премерят сили с конкуренцията на турнир в Токио

Това е един от най-старите турнири в света, където се очаква да пристигнат и най-добрите състезатели.

След по-малко от седмица националният отбор на България по спортна аеробика ще отпътува за Токио, където ще участва в кръг от световната купа. Това е един от най-старите турнири в света, където се очаква да пристигнат и най-добрите състезатели. Отборът ни се готви в Пловдив.

Борислава Иванова, Христо Манолов и Александър Мишинков са тримата българи, които ще представят страната ни в Япония.

"Едно от най-старите състезания по спорт на аеробика, повече от 35 години, в които България не е пропускал участие, с изключение във годината на COVID и в годината, когато имаш едно голямо земетресение там. Чакаме го с нетърпение. То ще бъде едно малко световно първенство, защото на него ще срещнем представителите на най-силните държави и както винаги ще бъде тежко, много се надяваме нашите състезатели да се представят добре и да изиграят най-доброто, което могат да направят към този момент на подготовка", коментира пред БНТ Димитрина Къндева, председател на Съюз по еаробика.

Подробности вижте е репортажа на Мария Павлова.

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
4
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Валежи от дъжд днес и утре
5
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
6
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Специално за БНТ

Над 1500 гимнастички излизат на килима в турнира "Нови звезди“
Над 1500 гимнастички излизат на килима в турнира "Нови звезди“
Иванина Малинова: Много ценна победа Иванина Малинова: Много ценна победа
Чете се за: 01:17 мин.
Евелина Цветанова: Бяхме непостоянни Евелина Цветанова: Бяхме непостоянни
Чете се за: 01:25 мин.
Денислав Димитров: Промените дадоха резултат Денислав Димитров: Промените дадоха резултат
Чете се за: 01:15 мин.
Международен футболен турнир в Смолян събира деца от Балканите Международен футболен турнир в Смолян събира деца от Балканите
Чете се за: 01:27 мин.
Списание "Слависти" бе представено в Музея на спорта Списание "Слависти" бе представено в Музея на спорта
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства Проверяват 62 обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на средства
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран Пакистан се готви за преговорите между САЩ и Иран
Чете се за: 04:00 мин.
Икономика
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Виена в очакване на „Евровизия“
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
