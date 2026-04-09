Националите по спортна аеробика ще премерят сили с конкуренцията на турнир в Токио

След по-малко от седмица националният отбор на България по спортна аеробика ще отпътува за Токио, където ще участва в кръг от световната купа. Това е един от най-старите турнири в света, където се очаква да пристигнат и най-добрите състезатели. Отборът ни се готви в Пловдив.

Борислава Иванова, Христо Манолов и Александър Мишинков са тримата българи, които ще представят страната ни в Япония.

"Едно от най-старите състезания по спорт на аеробика, повече от 35 години, в които България не е пропускал участие, с изключение във годината на COVID и в годината, когато имаш едно голямо земетресение там. Чакаме го с нетърпение. То ще бъде едно малко световно първенство, защото на него ще срещнем представителите на най-силните държави и както винаги ще бъде тежко, много се надяваме нашите състезатели да се представят добре и да изиграят най-доброто, което могат да направят към този момент на подготовка", коментира пред БНТ Димитрина Къндева, председател на Съюз по еаробика.

