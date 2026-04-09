За войната, пропагандата и руското общество във филма "Г-н Никой срещу Путин" - говори Павел Таланкин

Николай Кръстев от Николай Кръстев
За войната между Русия и Украйна, смелостта да разкажеш за пропагандата сред децата и да бъдеш обявен за чуждестранен агент - Николай Кръстев разговаря с руския учител, отличен с "Оскар" за филма " Г-н Никой срещу Путин" Павел Таланкин.

Николай Кръстев, БНТ: Вашият филм е за пропагандата в руските училища, след инвазията на Кремъл в Украйна? Как започва тя?

Павел Таланкин, учител, автор на наградения с "Оскар" филм "Г-н Никой срещу Путин": "След началото на пълномащабното нападение над Украйна, ние започнахме да получаваме писма – те бяха от дата 14 март 2022 г. – от Министерството на образованието и в тях абсолютно всичко беше написано. Какво трябва да говори учителят, как трябва да го говори – въобще, абсолютно всичко, което един учител трябва да прави по отношение на тази война."

- Беше ли по някакъв начин ясно на учениците какво е това „денацификация“, „демилитаризация“? Въобще, как им се стори всичко това през този период, когато започна всичко това?

"Беше им показано в "най-ярки краски", както е изразът. Не им се оставаше възможност да се замислят. Като цяло всичко им се поднасяше точно така, както държавата искаше то да се звучи за тях."

-Как се осъществяваше контролът на държавата над тези уроци, по това своеобразно „патриотично“ възпитание. Как се случваше това?

"Първо дойдоха писмата. След това стана така, че бях длъжен да заснемам уроците и да ги изпращам на властите. Затова вече не можем да говорим за това, че нямаше контрол. Абсолютно всичко беше под контрол. Мисля, че и в момента е под контрол, защото те искат всичко това да се записва на видео. На мен ми се обади зам.директорката и ми каза: „Сега Вие сте длъжни да снимате всичко“. Така се отчитаха пред министерството."

-Имам предвид, че всичко това се случва пред камерите, които записват, и затова говоря за контрол от държавата?

"Това е контролът на държавата – това, че всичко записвахме, всичко снимахме. Помня първия час, когато една от учителките каза: „Деца, ние вече взехме този урок, но сега трябва да го запишем на видео като отчет към министерството. Затова, моля, престорете се, че го чувате за първи път“. Наистина имаше и такива моменти. Много печални, но и много показателни за това как се отнасят учителите. Вижте, Путин обича всяка година да е посветена на нещо – година на това, година на онова. И така, 2023-а беше обявена за година на педагога и наставника в Руската федерация. През тази година напуснаха 194 000 души! Не 2, не 4, а 194 хиляди. Това е един цял град. Просто … напуснаха. Разбира се, някои се отказваха по други причини – защото повече не искат да преподават или не могат, но аз познавам учители, които напуснаха именно заради това, че не бяха способни повече да понасят пропагандата в училищата."

-А как се справяха те въобще с новия предмет по руска пропаганда?

"Различно, различно. Мисля, че и досега всеки се справя различно, защото предметът остана."

-Ще свърши ли войната в Украйна според Вас тази година и как се отнасяте към призива за мирно решение на този конфликт?

Знаете ли, тази война няма да свърши още дълго време.

-Може ли малко по-подробно?

"Тази война няма да свърши още дълго, защото това е война живее в главите на хората и там тя се усилва всеки път все повече и повече, все повече и повече. Тази война сега е в главите и на учениците. И ще се наложи много сериозно да поработим за това да я спрем именно в главите на тези хора, на които сега им я внедряват тези."

-Иска ли според Вас Путин мир или това са само дипломатически фрази?

"Това са само дипломатически фрази. Това са само дипломатически фрази. Научете се да го слушате."

-Как трябва да го слушаме?

"Този човек е убиец, тиранин, насилник. Така и го разбирайте. Той никога няма да се спре, докато е жив. Никога. Трябва да приемем този факт, че именно него трябва да спрем. Той е убиец и тиранин. Той наистина е убиец, наистина е тиранин."

-Виждаме, че сега в Русия спират интернета. Кажете, как се отнасяте към това?

"Абсолютно отрицателно. Отрицателно се отнасям към това. Това е много неприятно. Много неприятно. Русия изгражда дигитална завеса. Тя не иска никакъв материал да влиза от чужбина в Русия. Много е жалко, че политиците не виждат това, че Русия изгражда дигитална завеса, но аз го виждам. Това е дигитална завеса."

-Как се отнасяте към това, че Русия ви обяви за чуждестранен агент?

"Ами обяви ме – добре. Аз не се намирам в Русия. Не само че ме обявиха за чуждестранен агент, ами и забраниха и филма ми. Забранено е разпространението му, тоест не може да се показва публично на хората. Ами окей – щом са го направили, направиха го. За мен това е оценка за качество.

-Вие дълго време сте работили с учениците във Вашето училище. Сега е времето преди Великден. Кажете – какво бихте казали на учениците, с които сте били близки във Вашето училище?

"Христос воскресе! Това е всичко."

-Да вярват ли в справедливостта?

"Аз съм в контакт със своите ученици. С тези ученици, с които не се намирам в контакт, преди Великден казвам само „Христос воскресе“, защото това е всичко – това описва всичко. Това е тържество на силата, тържество на истината, тържество на вярата."

- Благодаря Ви.

