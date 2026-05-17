В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Руските власти съобщиха за най-малко четири жертви на украинска въздушна атака

Най-малко 4 са вече жертвите на снощната украинска въздушна атака срещу Русия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на руските власти. Жена бе убита при удар с дрон по жилището ѝ в град Химки, който се намира на северозапад от Москва, а двама мъже загинаха при атака в село Погорелки, разположено на 10 км северно от столицата, съобщи в социалните мрежи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

Местните власти в граничещата с Украйна Белгородска област съобщиха за един убит човек при удар с дрон по камион. Украински дронове нанесоха щети и по инфраструктурни обекти и по няколко жилищни сгради в Московска област.

Най-малко 12 души в Москва бяха ранени при снощната атака. Повечето от тях са пострадали при удар по петролна рафинерия в покрайнините на Москва, съобщи столичният кмет Сергей Собянин. По думите рафинерията продължава да работи. Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха 81 дрона на Москва, добави Собянин.

Това е една от най-мащабните атаки срещу руската столица от началото на пълномащабната инвазия срещу Украйна. Тази сутрин Министерство на отбраната на Русия съобщи, че през последната нощ във въздушното пространство на страната са били унищожени 556. Малко по-късно отбранителното ведомство публикува актуализирана информация и посочи, че общият брой на унищожените и заглушени дронове през последните 24 часа е над 1000.

От най-голямото летище в Москва – „Шереметиево", съобщиха, че отломки от дронове са паднали на територията на аерогарата, но не са причинили материални щети. През последната нощ Русия атакува Украйна с 287 дрона, като по думите на украинските сили военновъздушни сили 279 от тях са били унищожени или заглушени. По данни на украинската служба за спешна помощ при руските атаки срещу Днепропетровска област са били ранени общо 8 души. Съобщава се и за щети по жилищни сгради.

