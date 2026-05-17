Продължава размяната на удари между Русия и Украйна

Трима души са загинали при широкомащабно украинско нападение с дронове в Московска област, съобщиха руските власти.

Един индийски работник е загинал, а трима други са били ранени в Московска област, написа в Екс посолството на Делхи в Москва. В поста се посочва, че индийски представители са посетили мястото на попадението и са се срещнали с ранените в болница.

Кметът на руската столица съобщи за 12 ранени при удари срещу петролна рафинерия в града. Засегнати са и три къщи в района. Пожар е възникнал в частен дом в село Суботино край Москва, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Московското летище "Шереметиево" съобщи за отломки от дронове на негова територия. Пострадали няма, летището функционира нормално, обявиха руските власти.

Според руските военни прихванати са били 556 дрона. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ударите са били "напълно оправдан" отговор на смъртоносните руски нападение срещу градове в Украйна.

"Ясно заявяваме на руснаците: тяхната страна трябва да прекрати войната", написа Зеленски в Телеграм.

Тази седмица масиран руски удар с дронове и ракети взе 24 жертви в Киев. Според украинската армия и служби за сигурност мишени в Русия през последната нощ са били петролни рафинерии и завод за полупроводници в Московска област. Поразени са били и няколко системи за противовъздушна отбрана на военното летище Белбек в анексирания Крим.

Според Володимир Зеленски тази седмица Украйна е унищожила скъпо руско военно оборудване, включително самолет, хеликоптер и товарен кораб. Атакувани са били и руски петролни съоръжения. Украйна съобщи, че осем души са пострадали през изминалата нощ при руско нападение с дронове и обстрел в централната Днепропетровска област. По данни на Киев от снощи Русия е изстреляла 297 дрона, свалени или прихванати са били 279 от тях. Украинската страна признава за осем преки попадения на седем места.