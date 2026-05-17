Световните медии за DARA: Светът се влюби в победителката на „Евровизия“ 2026

От сравнения между Дара и суперзвезди като Бионсе и Лейди Гага, до категоричната заявка, че „Бангаранга“ ще бъде глобален хит, подобно на корейската сензация Гангнам стайл - световните медии не пестиха суперлативите си. Изпълнение, което прелива от заряд и заразителен припев, който остава в съзнанието дълго време - това са малка част от заглавията. Светът се влюби в Дара и не го скри.

Дара под светлините на прожекторите. Триумфът ѝ на Евровизия превзе социалните мрежи и водещите заглавия в световните медии.

- „Добро утро на нашата победителка в #Евровизия 2026, DARA!“



- BBC: „Невероятният момент, в който DARA написа история за България в #Евровизия, като спечели конкурса за първи път!“

От зелената стая до основната сцена, ДАРА представя победното изпълнение на българския хит „Бангаранга“! - тези моменти от невероятната нощ във Виена избра BBC. Редица медии от страните участнички я поздравиха за победата, отбелязвайки класирането на своите изпълнителни. Популярният британски водещ Греъм Нортън изрази възхищението си към DARA. Известен с пиперливите си коментари, Нортън за поредна година не скри и разочарованието си, че Великобритания отново остана последна. Почти всяка публикация подчертава силната енергия на българката, която завладя публиката във Виена и зрителите пред екраните.

Скай Нюз: „Ще танцуваме „Bangaranga“ още дълго време. Благодарим ти, България!"

Ен Би Си: „Песента ѝ „Bangaranga“ е енергичен поп хит с динамични танцови движения и заразителен припев."

Победата на Дара освен легендарен успех, изглежда предотврати голям световен хаос, написа "Политико".

„Политико": „Евровизия избегна кошмарен сценарий, след като България победи Израел."

Българката DARA триумфира на тазгодишното издание на конкурса, белязан от политическо напрежение и бойкота на няколко държави заради Израел, отбеляза CNN.

CNN: „От песента ѝ "Bangaranga" - заразителен клубен хит, изпълнен с бляскавата хореография, се очакваше да се представи добре, но тя се оказа изненадващо популярна както за журито, така и за вота на зрителите, печелейки пред Израел в оспорван финал."

Не липсваха и сравнения между Дара и звезди от световен ранг като Лейди Гага и Дженифър Лопес. Много медии пък изтъкваха, че припевът на Bangaranga ти влиза под кожата и си го пееш цял ден.

MTV: „Кралицата на BANGARANGA, DARA от България."

През целия ден триумфът ѝ е водеща новина за едни от най-авторитетните медии сред които Ню Йорк Таймс, немската ARD и Ройтерс, Франс прес и Асошиейтед прес.

„България спечели песенния конкурс Евровизия, Израел остана втори."

"Ройтерс: „България спечели песенния конкурс „Евровизия“; Израел отново е на второ място".



АФП: „Българката Дара спечели "Евровизия" с увлекателния си химн "Бангаранга".



Асошиейтед Прес: „България спечели 70-ия песенен конкурс „Евровизия“ с енергичния парти химн Bangaranga.“