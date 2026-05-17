БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посреща DARA, БНТ със специално студио -...
Чете се за: 01:02 мин.
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"
В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

За пръв път от 9 години държава печели гласовете едновременно на зрителите и на журито на конкурса „Евровизия“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Запази
За пръв път от 9 години държава печели гласовете едновременно на зрителите и на журито на конкурса „Евровизия“
Снимка: БТА
Слушай новината

Победата на DARA в цифри - за първи път от 9 години една държава печели гласовете едновременно на зрителите и на журито. Нашето момиче подобри и рекорда на Норвегия от 2009-а за най-голяма разлика в точките между победителя и първия подгласник. Разликата между България и Израел е 173 точки.

Ние сме получили или зрителски, или жури вот, а в повечето случаи и двете, от всяка една от 35-те държави, имащи право на глас. DARA печели най-високите 12 точки и от въведеното тази година онлайн гласуване, известно като вот от „Останалата част от света".

С 12 точки Bangaranga e категоричният фаворит на зрителите в 9 държави и националните журита на 4 държави.

#и на журито #едновременно на зрителите #гласовете #държава печели #от 9 години #за пръв път

Водещи новини

България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът "Bangaranga"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След триумфа на DARA: Взрив от поздравления от социалните мрежи След триумфа на DARA: Взрив от поздравления от социалните мрежи
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Кристалина Георгиева поздрави DARA за триумфа на „Евровизия“ Кристалина Георгиева поздрави DARA за триумфа на „Евровизия“
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява...
Чете се за: 04:05 мин.
Европа
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в...
Чете се за: 05:52 мин.
Европа
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен...
Чете се за: 00:27 мин.
Криминално
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ