За пръв път от 9 години държава печели гласовете едновременно на зрителите и на журито на конкурса „Евровизия“

Победата на DARA в цифри - за първи път от 9 години една държава печели гласовете едновременно на зрителите и на журито. Нашето момиче подобри и рекорда на Норвегия от 2009-а за най-голяма разлика в точките между победителя и първия подгласник. Разликата между България и Израел е 173 точки.

Ние сме получили или зрителски, или жури вот, а в повечето случаи и двете, от всяка една от 35-те държави, имащи право на глас. DARA печели най-високите 12 точки и от въведеното тази година онлайн гласуване, известно като вот от „Останалата част от света".

С 12 точки Bangaranga e категоричният фаворит на зрителите в 9 държави и националните журита на 4 държави.