Мелони отмени планирано посещение в Кипър, отива в Модена, където шофьор вряза автомобила си в хора

Италианският премиер Джорджа Мелони отмени планирано посещение в Кипър и отива в Модена, където шофьор вряза автомобила си в хора в градския център.

В Модена отива и президентът Серджо Матарела. Осем души пострадаха, включително четирима тежко след като 31-годишен мъж помете с автомобила си множество от хора. Той се е опитал да избяга и впоследствие е ранил с хладно оръжие един от тримата минувачи, опитали се да го задържат.

По-късно е бил арестуван от полицията. Според властите нападателят е от марокански произход, но роден в Италия. В ход е разследване, което се опитва да установи мотивите за действията му. Кметът на Модена посочва, че през 2022 година е бил подложен на психиатрично лечение заради шизоидно личностно разстройство, но впоследствие изчезва от полезрението на властите. Няма данни за употреба на наркотици или алкохол, засега отсъстват данни за терористични подбуди. Двама от четиримата тежко ранени са загубили краката си, един е със заплаха за живота, посочва италианската прокуратура.