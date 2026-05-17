"Bangaranga" звучи на летището във Виена, България очаква DARA (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
DARA и нейният екип се прибират в България. На летището във Виена, както и в самолета емоциите продължават да кипят. Усмивки, прегръдки, знамена и едно общо пеене на „Bangaranga“ огласят терминала часове след голямата победа.
Изморени, но щастливи, всички се прибират у дома с чувството, че са станали част от нещо историческо. А песента, която покори Европа, звучи още по-силно точно там — между полетите, куфарите и аплодисментите. България вече чака своите победители.